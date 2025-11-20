अधिकाऱ्यांनी घेतली शपथ
राष्ट्रीय एकात्मता दिनी
अधिकाऱ्यांनी घेतली शपथ
रत्नागिरी ः माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जयंती आणि राष्ट्रीय एकात्मता दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ आज घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी उपस्थितांना शपथ दिली. या वेळी अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, प्रादेशिक मनोरुग्णालय अधीक्षक डॉ. संघमित्रा फुले यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला
निवडणुकीचा आढावा
रत्नागिरी : जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी नगरपालिका, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी (साप्रवि) विश्वजीत गाताडे, नगरपालिका प्रशासन जिल्हा सह आयुक्त वैभव गारवे आदी उपस्थित होते. नामनिर्देशन व छाननी प्रक्रिया, प्रशिक्षण, मतदान केंद्रावरील सोयीसुविधा, मतमोजणी स्थळ सुरक्षा याबाबत सविस्तर आढावा घेऊन ही निवडणूक प्रत्येक टप्यावर काळजीपूर्वक, दक्षता घेऊन आत्मविश्वासाने पार पाडावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
लोकअदालत
१३ डिसेंबरला
रत्नागिरी ः जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे १३ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हा न्यायालय आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालय येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या लोकअदालतचा लाभ घ्यावा व मोठया संख्येने सहभाग नोंदवून आपले वाद सामोपचाराने मिटवावेत असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी आवाहन केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या सुचनेनुसार सदर लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. लोक अदालतमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी खटले, कौटुबिंक वाद, चेक बाऊंस, दिवाणी वाद, वाद दाखलपूर्व प्रकरणा अंतर्गत विद्युत कंपनी, बँका, पतसंस्था यांचे थकीत कर्जाबाबतची दाखल पूर्व प्रकरणे, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत थकीत घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीची प्रकरणे समाविष्ट आहेत. पक्षकारांनी त्यांची प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवण्याकरीता आपले वकील, संबंधित न्यायालय अथवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे संपर्क करावा असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी केले.
