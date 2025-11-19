झाशीची राणी लक्ष्मीबाई शौर्याचे प्रतीक
चांदोर : रत्नागिरी कऱ्हाडे ब्राह्मण संघातर्फे चांदोर शाळेत राणी लक्ष्मीबाई जयंती कार्यक्रमात बोलताना अध्यक्ष माधव हिर्लेकर. सोबत अॅड. प्रिया लोवलेकर, निशिगंधा नेवाळकर, पूनम मेस्त्री, योगेश पड्यार आदी.
माधव हिर्लेकर ; कऱ्हाडे ब्राह्मण संघातर्फे चांदोर शाळेत कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १९ : झाशीची राणी या शौर्याचे प्रतिक आहे. हे शौर्य बालपणापासूनच मुलांमध्ये आले पाहिजे, याकरिता राणीचे चरित्र वाचले गेले पाहिजे. यासाठी ग्रामीण भागांतील शाळांत गेली दहा वर्षे प्रयत्न करत आहोत. राणीचे चरित्र देताना क्रीडा, कला प्रकारच्या स्पर्धा शाळांमध्ये घेऊन त्यांना रोख बक्षीस देऊन सन्मानित करतो, असे प्रतिपादन कऱ्हाडे ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष माधव हिर्लेकर यांनी केले.
रत्नागिरी कऱ्हाडे ब्राह्मण संघातर्फे राणी लक्ष्मीबाईंच्या जयंतीनिमित्त चांदोर शाळा क्र. १ मध्ये बुधवारी विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा व हस्ताक्षर, पठण स्पर्धांचे बक्षीस वितरण करण्यात आले. त्यावेळी श्री. हिर्लेकर बोलत होते. याप्रसंगी झाशीच्या राणीचे वंशज राजू नेवाळकर यांनी सांगितले की, राणी लक्ष्मीबाईंनी स्वातंत्र्ययुद्धात अफाट पराक्रम, शौर्य गाजवले. राणीने २२ वर्षांत मोठे कार्य केले. महिला असूनही तिने स्वातंत्र्यासाठी मोठा संग्राम केला. विद्यार्थिनी व महिलांनी राणीच्या पराक्रमाचा आदर्श घ्यावा. रत्नागिरी कऱ्हाडे ब्राह्मण संघ गेली दहा वर्षे शाळांमध्ये जाऊन झाशीच्या राणीची जयंती साजरी करत आहे व विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा घेऊन राणीचे चरित्र पोहोचवत आहे, ही एक कौतुकाची बाब आहे.
अॅड. प्रिया लोवलेकर यांनी राष्ट्रभक्ती व निष्ठा यासंबंधी विद्यार्थ्यांवर लहान वयातच संस्कार व्हायला हवेत, असे सांगितले. कोटच्या सरपंच निशिगंधा नेवाळकर यांनी सांगितले की, कोट येथे झाशीच्या राणीचे स्मारक होणार आहे. अन्यायाविरुद्ध पेटून उठण्यासाठी झाशीच्या राणीचा आदर्श सर्वांनी घेतला पाहिजे.
याप्रसंगी चांदोरच्या सरपंच पूनम मेस्त्री, योगेश पड्यार, मानस देसाई, शिल्पा पळसुलेदेसाई, प्रिया लोवलेकर, दिलीप ढवळे, उमेश आंबर्डेकर, विवेक पुरोहित, समीर चांदोरकर, मानसी चांदोरकर, मुख्याध्यापक राजेशकुमार गुरव, रवींद्र मांडवकर, मुबारक कुंभार्लीकर उपस्थित होते.
चौकट १
नेवाळकरांचा इतिहास अभिमानास्पद
राजू नेवाळकर म्हणाले, चांदोर व कोट गावाची हद्द एक आहे. राणीचे माहेर तांबे घराण्यात व झाशीच्या गंगाधरभाऊ नेवाळकर यांच्याशी झाला. नेवाळकर कुटुंब देश-विदेशात पोहोचले आहे. त्यांची सातवी पिढी आज झांशीवाले असेही आडनाव जोडून लावते. नेवाळकरांच्या कुटुंबात माझा जन्म झाला, याचा अभिमान वाटतो.
