मी नेतृत्व सोडत आहे पण
म्हणून मी नेतृत्व सोडत आहे पण...
अथर्व साळवी यांची भावनिक पोस्ट ; उमेदवारी डावलली
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : माजी आमदार राजन साळवी यांचा मुलगा अर्थव साळवी यांनी समाज माध्यमांवर भावनिक पोस्ट शेअर करून पक्षांतर्गत खदखद पुढे आणली आहे. प्रभाग १५ मधून निवडणूक लढवण्याची माझी मनापासून इच्छा होती. परंतु महायुतीच्या निर्णयामुळे मला या निवडणुकीतून बाजूला व्हावं लागत आहे आणि हे सांगताना मन खरंच जड झाले आहे. म्हणून मी नेतृत्व सोडत आहे; परंतु लोकांची सेवा तुमच्यासाठी धडपड आणि तुमच्या कामांसाठी धावपळ कधीच सोडणार नाही, असा उल्लेख त्यांनी केला आहे. यावरून राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क काढले जात आहेत.
रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात शिवसेनेने (शिंदे) घेतलेल्या एका निर्णयामुळे स्थानिक राजकारण तापलेले आहे. शिवसेनेची (उबाठा) साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत (शिंदे ) दाखल झालेल्या माजी आमदार राजन साळवी यांचा मुलगा अथर्व साळवी यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यानंतर अथर्व साळवी यांनी एक भावनिक पत्र लिहून समाजमाध्यमांवर शेअर केले आहे. साळवी यांच्या पत्रामधील मजकुरानुसार ‘आपल्यासाठी निवडणूक लढवण्याची माझी मनापासून इच्छा होती. परंतु महायुतीच्या निर्णयामुळे मला या निवडणुकीतून बाजूला व्हावं लागत आणि हे सांगताना मन खरंच जड झाले आहे. गेल्या काही दिवसांत माझ्या पाठीशी उभे राहिलेल्या सर्व ज्येष्ठांचे हात, मित्र परिवाराची साथ, खांद्यावरची थाप देणं, हे सगळं विसरणं माझ्यासाठी शक्यच नाही. तुमचं प्रेम, तुमचा विश्वास हे माझं खरं बळ आहे.’
मी नेतृत्व सोडत आहे, पण लोकांची सेवा, तुमच्यासाठी धडपड आणि तुमच्या कामांसाठी धावपळ कधीच सोडणार नाही.
निवडणूक नाही, पण जबाबदारी तशीच आहे आणि ती मी मनापासून निभावणार आहे. आपल्या प्रभागाचा विकास ही माझी वचनबद्धता आहे. पद असो वा नसो, माझा मार्ग तुम्हालाच सोबत घेऊन जाणार. माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सांगू इच्छीतो, २४ तास, दिवस असो वा रात्र, कुठलीही अडचण आली तरी मी तुमच्यासाठी उभा आहे. राजकारण बदलू शकतं, पदं येतात-जातात, पण नातं ते मात्र कायम राहतं, तुमचं आणि माझं.’ साळवींच्या या पोस्टने शिवसेनेच्या निर्णयाबाबतीच खदखद पुढे आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.