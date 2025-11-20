क्रिकेट स्पर्धेत निकम विद्यालय उपविजयी
- rat२०p६.jpg-
२५O०५५७७
सावर्डे : क्रिकेटपटूंचे अभिनंदन करताना आमदार शेखर निकम व अनिरुद्ध निकम.
---
क्रिकेट स्पर्धेत निकम विद्यालय उपविजयी
सावर्डेत आयोजन ; तालुक्यातील १६ संघांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २० : चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशनतर्फे आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेत सावर्डे येथील गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या क्रिकेट संघाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले.
चिपळूण तालुक्यातील तरुण खेळाडूंना स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळण्यासाठी भक्कम व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. तालुक्यातील एकूण १६ संघांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. अतिशय चुरशीच्या उपांत्य सामन्यात ख्रिस्तज्योती संघावर मात करून सावर्डे विद्यालयाने अंतिम फेरीत धडक मारली. अंतिम सामन्यात फेरी माता विद्यालयाविरुद्ध गोविंदराव निकम विद्यालय असा सामना रंगला. उत्कंठावर्धक लढतीत सावर्डे विद्यालयाचा संघ उपविजेता ठरला. या स्पर्धेमध्ये कर्णधार यश धावडे यांच्या नेतृत्वाखाली आर्यन जोंधळे, आयुष नागले, वेद कुवळेकर, तेज कोवळेकर, राजधान राठोड, अर्णव पवार, सावंत, निखिल मोरे, सार्थक दुर्गवले, आर्यन चव्हाण, ओम तेटांबे, अमोघ साठे या खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. क्रिकेट मार्गदर्शक शिरीष जाधव, क्रीडाशिक्षक दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे, अमृत कडगावे, प्रशांत सकपाळ यांच्या मार्गदर्शनाचा खेळाडूंना मोठा लाभ झाला. विद्यालयाच्या क्रिकेटसंघाने मिळवलेल्या या यशाबद्दल आमदार निकम यांनी खेळाडूंचे कौतुक केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.