वेताळ बांबर्ड़ेत ४२ दात्यांचे रक्तदान

वेताळबांबर्डे ः येथे आयोजित रक्तदान शिबिरास रक्तदात्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला.
वेताळ बांबर्डेत ४२ दात्यांचे रक्तदान
शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद; तज्ज्ञांकडून ग्रामस्थांची आरोग्य चिकित्सा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २०ः अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था धारगळ-गोवा, आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आणि कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेच्या माध्यमातून वेताळ बांबर्डेवासीयांना वैद्यकीय सेवा मिळाल्या. या रक्तदान शिबिरास ४२ रक्तदात्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला.
वेताळ बांबर्डे ग्रामपंचायतीच्या वतीने मांगल्य मंगल कार्यालय येथे मोफत आरोग्य तपासणी व औषधोपचार शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, फिजिशियन, ऑर्थोपेडीक तज्ज्ञ, नेत्ररोगतज्ज्ञ आदी विविध डॉक्टर तपासणीसाठी उपस्थित होते. इसीजी, एक्स-रे व रक्ततपासणी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील वाढत्या रक्ताची मागणी लक्षात घेता जय वेतोबा कला व क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. त्यामध्ये ४२ रक्तदात्यांनी रक्तदान करत सामाजिक संवेदनशीलतेचा संदेश दिला. आरोग्य तपासणी व मोफत औषधोपचार शिबिराचा तीनशेहून अधिक ग्रामस्थांनी लाभ घेतला.
यावेळी निवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक ठाकूर, वेताळ बांबर्डे समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष प्रसाद गावडे, सरपंच वेदिका दळवी, उपसरपंच शैलेश घाटकर, ग्रामपंचायत अधिकारी शालिनी कोकरे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रदीप गावडे, साजुराम नाईक, दशरथ कदम, सृष्टी सावंत, जागृती गावडे, सुदिव्या सामंत, तंटामुक्ती अध्यक्ष दिलीप तिवरेकर, स्नेहा दळवी, अवधूत सामंत आदी उपस्थित होते.
