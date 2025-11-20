गडकिल्ले साकारलेल्या मुलांचा कळणेत गौरव
कळणे ः गडकिल्ले साकारलेल्या मुलांना गौरविण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलझर, ता. २०ः कळणे गावातील दिवाळीनिमित आपल्या अंगणात उस्फूर्तपणे गडकिल्ले साकारलेल्या मुलांना सन्मानपत्र व चषक देऊन गौरविण्यात आले. मुलांनी मन एकाग्र करून अभ्यास करताना अभ्यासाला कलेची जोड द्यावी. यातून आपण निश्चित एक ध्येय प्राप्त करू शकतो. शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या गडकिल्ल्यांचा अभ्यास करून दरवर्षी किल्ले बांधणी करावी, असे उद्गार यावेळी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे शाखाधिकारी कल्पेश क्षीरसागर यांनी केले.
कळणे तंटामुक्ती अध्यक्ष संजय देसाई, बँक अधिकारी विवेक चौधरी, शिक्षणप्रेमी विष्णू नार्वेकर, सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम देसाई, राजेश नार्वेकर उपस्थित होते. सन्मानपत्र व चषक ग्रामपंचायत कळणे व बांदा येथील उद्योजक बाळा आकेरकर, केदार भिसे यांच्या वतीने देण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संदेश देसाई यांनी केले.
