एकसंध भारतासाठी रत्नागिरीत एकता पदयात्रेला प्रतिसाद
रत्नागिरी : जिल्हा प्रशासन जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय आयोजित एकता पदयात्रेला हिरवा झेंडा दाखवताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव राजेंद्र पाटील.
रत्नागिरी : एकता पदयात्रेत सहभागी विद्यार्थी.
एकसंध भारतासाठी रत्नागिरीत एकता पदयात्रा
जिल्हा प्रशासन ; १६ शाळांतील विद्यार्थी सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त शहरात १६ शाळा, महाविद्यालयांतील हजारो विद्यार्थ्यांनी एकता पदयात्रा आणि विकसित भारतयात्रा उत्साहाने काढली. पदयात्रेला छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडासंकुल येथून सुरुवात करण्यात आली. जिल्हा प्रशासन, माय भारत केंद्र, जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय, माध्यमिक शिक्षण विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त विद्यमाने याचे आयोजन करण्यात आले.
क्रीडासंकुल ते जयस्तंभमार्गे, मारुती मंदिर या मार्गावरून ही पदयात्रा काढण्यात आली. पुन्हा स्टेडियम येथे या पदयात्रेचा समारोप करण्यात आला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव राजेंद्र पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज आणि लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पाटील यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्याचे स्मरण करून एकता पदयात्रेचे उद्दिष्ट सांगितले. राष्ट्रीय एकतेच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांमध्ये व समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या एकता पदयात्रेचे आयोजन केले आहे. यातून तरुणांमध्ये राष्ट्रीय अभिमान, सामाजिक जबाबदारी आणि एकतेची भावना निर्माण होईल. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या एकसंध भारताच्या विचारांना स्मरून एकात्म भारताच्या निर्मितीचा संकल्प या माध्यमातून केला आहे. या प्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे, शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम, जिल्हा क्रीडाधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह शिक्षक, शिक्षिका उपस्थित होते. युवा कल्याण अधिकारी अमित पुंडे यांनी प्रास्ताविक केले.
चौकट १
या शाळांनी घेतला सहभाग
शहरातील वैद्यकीय महाविद्यालय, गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय, दामले विद्यालय, देव, घैसास, कीर वरिष्ठ महाविद्यालय, नवनिर्माण शिक्षणसंस्था, जिल्हा विधी प्राधिकरण, रा. भा. शिर्के प्रशाला, सॅक्रेड हार्ट कॉन्व्हेंट स्कूल, ए. डी. नाईक हायस्कूल, नाईक स्कूल, अ. के. देसाई हायस्कूल, मिस्त्री हायस्कूल, पटवर्धन हायस्कूल, गोदुताई जांभेकर विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, उद्यमनगर कॉन्व्हेन्ट हायस्कूलचे विद्यार्थी एनएसएस तसेच एनसीसी कॅडेट मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
