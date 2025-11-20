फिरस्ती
निवडणुकांच्या चर्चेसाठी चहाचा ठेला हाउसफुल्ल
‘ओ वहिनी, दोन चहा, वडापाव, पॅटिस द्या,’ असे सांगत असतानाच आणखी पाच ते सहाजण चहाच्या ठेल्यावर चहा प्यायलाच आले. एरवी दुपारनंतर फारशी गडबड नसणारा तो चहाचा ठेला आज हाउसफुल्ल होता. चहाच्या ठेल्याला लागूनच राजकीय पक्षांची महत्त्वाची कार्यालये होती; मात्र एरवी निवडणुकीची गडबड नसल्याने या कार्यालयात मोजकीच मंडळी असतात. सध्या पालिका निवडणुकीची गडबड सुरू असल्याने आणि आता कोण माघार घेणार, याची उत्सुकता असल्याने पक्षाच्या कार्यालयात वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत प्रभागातील कार्यकर्त्यांची, अपक्ष अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे या चहाच्या ठेल्यावर मोठी गर्दी उसळली होती. ठेल्यावरील वहिनी त्यामुळे एकदम बिझी होत्या. पैसे घ्यायचे, ऑर्डर घ्यायची, दिलेली ऑर्डर बरोबर त्याच ग्राहकांना द्यायची, असे सुरू होते. राजकीय कार्यकर्तेही साहेबांनी शब्द दिला आहे, आता माघार घ्यायला हवी. एकमेकांना तिथूनच फोनाफोनी करून साहेब आहेत, भेटायला या असे सांगितले जात होते. ही चर्चा सुरू असतानाच आणखी कार्यकर्ते त्यांना येऊन मिळत होते. चहाचे कपच्या कप बाहेर येत होते तसेच नाष्टाही येत होता. त्यामुळे चहाच्या ठेल्याबाहेर ही तुडुंब गर्दी होती. आम्हीही चहा घ्यायला डोकावलो आणि चहाची ऑर्डर दिली होती ती पंधरा मिनिटांनी पूर्ण झाली. मनात येत होते, अशा दररोज निवडणुका येऊ देत, असेच दुकानदारांना वाटत असणार.
