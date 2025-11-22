रत्नागिरी- रत्नागिरी लायन्स क्लबला क्षेत्राध्यक्ष
रत्नागिरी : येथील लायन्स क्लब भेटीप्रसंगी बोलताना क्षेत्राध्यक्ष जगदीश वाघुळदे. सोबत संजय पटवर्धन व अन्य पदाधिकारी.
रत्नागिरी लायन्स क्लबला
क्षेत्राध्यक्ष वाघुळदे यांची भेट
रत्नागिरी, ता. २२ : रत्नागिरी लायन्स क्लबला क्षेत्राध्यक्ष जगदीश वाघुळदे यांनी भेट दिली. त्यांच्या उपस्थितीत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. वाघुळदे यांच्या अधिकृत भेटीचा प्रारंभ पानवल येथे एका गरजू मुलीला शिलाई मशिन प्रदान करून झाला. नोव्हेंबर हा जागतिक मधुमेह महिना असल्याने या निमित्ताने लायन्स आय हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या रुग्णांची व नातेवाईकांच्या रक्तातील साखरेची मोफत तपासणी करण्यात आली. आशादीप संस्थेच्या गतिमंद विद्यार्थ्याला क्लबचे अध्यक्ष संजय पटवर्धन यांनी दत्तक घेण्याची जबाबदारी स्वीकारली. वाघुळदे यांनी क्लबची सर्व माहिती जाणून घेत कागदपत्रांची पाहणी केली. सभेमध्ये त्यांनी मार्गदर्शन करताना रत्नागिरी क्लब हा प्रांतातील सर्वात मोठा क्लब असल्याचा गौरव व्यक्त केला. पटवर्धन यांनी राबवण्यात येणाऱ्या सेवा उपक्रमांची माहिती दिली. खजिनदार मनोज सावंत यांनी आतापर्यंतच्या जमाखर्चाचा आढावा मांडला. सहसचिव विशाल ढोकळे यांनी सेवा अहवाल सादर करून आभार मानले. बैठकीदरम्यान पटवर्धन हे एमजेएफ होणार असून, एमजेएफ दीपक साळवी हे पीएमजेएफ होणार असल्याचे घोषित केले. लायन्स ट्रस्टचे सचिव पराग पानवलकर यांनी ट्रस्टच्या उपक्रमांची माहिती दिली.
