सिंधुदुर्गनगरी येथे ३० ला अॅथलेटिक्स निवड चाचणी
सिंधुदुर्गनगरी : पत्रकार परिषदेत माहिती देताना कल्पना तेंडुलकर, बाळकृष्ण कदम.
सिंधुदुर्गनगरी येथे ३० ला अॅथलेटिक्स निवड चाचणी
कल्पना तेंडुलकरः १६ वर्षांखालील मुलींना सहभागाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २०ः सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा क्रीडा संकुल येथे १४ वर्षांखालील आणि १६ वर्षांखालील मुलींसाठी विविध अॅथलेटिक्स प्रकारांत निवड चाचणी होणार आहेत. ही चाचणी ३० नोव्हेंबरला पार पडणार असून जिल्ह्यातील शाळांनी, पालकांनी आपल्या मुलींना यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा हौशी ॲथलेटिक्स असोसिएशन सचिव कल्पना तेंडुलकर यांनी केले आहे.
तेंडुलकर यांनी आज जिल्हा परिषद पत्रकार कक्षात पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. यावेळी स्पर्धा प्रमुख बाळकृष्ण कदम उपस्थित होते. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्यावतीने आयोजित ‘अस्मिता लीग-टॅलेंट सर्च’ कार्यक्रमासाठी संपूर्ण देशातील ३०० जिल्ह्यांची निवड झाली असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचाही त्यात समावेश आहे. जिल्ह्यातील मुलींना अॅथलेटिक्समधील कौशल्य दाखविण्याची ही महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. सिंधुदुर्गनगरी येथे १४ वर्षांखालील आणि १६ वर्षांखालील मुलींसाठी विविध अॅथलेटिक्स प्रकारांत निवड चाचणी होणार आहे.
१४ वर्षांखालील मुलींसाठी तीन प्रकारचे ट्रायाथलॉन होणार आहेत. त्यापैकी कोणताही एक प्रकार निवडणे बंधनकारक आहे. यासोबतच किड्स जेव्हलिन (भाला फेक) हा इव्हेंटही अनिवार्य आहे. १६ वर्षांखालील गटातील मुलींसाठी ६० मीटर, ६०० मीटर धावणे, उंच व लांब उडी, थाळी फेक, ३ किलो गोळाफेक व ५०० ग्रॅम भाला फेक असे सात प्रकार ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी कोणतेही दोन इव्हेंट निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असे यावेळी तेंडुलकर यांनी सांगितले.
या निवड चाचणीकरिता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियातर्फे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्येक गटातील पहिल्या तीन विजेत्यांना प्रमाणपत्र व पदक देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील मुलींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
