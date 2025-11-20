05695
बर्वे ग्रंथालयात
पुस्तक प्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २० : येथील उमाबाई बर्वे ग्रंथालयामध्ये भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिन साजरा करण्यात आला. यानिमित्त भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी ग्रंथालयाला भेट दिलेल्या पुस्तकांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते.
श्री. भांडारी यांनी स्वातंत्र्यसेनानी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. यानिमित्त श्री. भांडारी यांनी देणगी दिलेल्या ग्रंथांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी जल, जमीन आणि जंगलाच्या संवर्धनासाठी झटणारे, जननायक, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करून सर्व जनजातीय गौरव दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. ग्रंथालयाच्या सांस्कृतिक आणि वाचक चळवळ वृद्धिंगत करण्यासाठी बर्वे ग्रंथालय राबवत असलेल्या उपक्रमाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ग्रंथालयाचे अध्यक्ष गुरुदेव परूळेकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी श्री. भांडारी यांनी ग्रंथालयासाठी १२० पुस्तके देणगी म्हणून दिली. यामध्ये मराठ्यांचा इतिहास, भारताचे संविधान, संत साहित्य, शेती, राजकारण, चरित्रे तसेच वैचारिक आदी विषयांवरील ग्रंथांचा समावेश आहे. ग्रंथालयाचे सचिव सीताराम पाटील यांनी त्यांचे आभार मानले. यावेळी चिन्मय भांडारी, सुनील मेस्त्री, धोंडू कोयंडे तसेच ग्रंथालयाचे वाचक उपस्थित होते.
