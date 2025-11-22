राजापूर पालिका वार्तापत्र
राजापूर नगर पालिका
महायुती-आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
अपक्षांची वैयक्तिक ताकद ठरणार महत्त्वाची ; पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला
राजापूर ः राजापूर नगरपालिका निवडणुकीतील अंतिम लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले असून, भाजपला नगराध्यक्षपद वगळता पक्षांतर्गत नाराजीतून झालेली बंडखोरी रोखण्यात अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या वरिष्ठांकडून वेळोवेळी भाजप पूर्ण ताकदीनिशी महायुती म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, बंडखोर अपक्षांची त्या त्या भागातील ताकद दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरूद्ध महायुती अशा होत असलेल्या सरळ तुल्यबळ दुरंगी लढतीमध्ये बंडखोर अपक्षांचे आव्हान ठाकले आहे.
--राजेंद्र बाईत, राजापूर
--
राजापूर नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदासह दहा प्रभागातील वीस जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यामध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत होत असून, नगरसेवकपदाच्या 20 जागांसाठी तब्बल 51 उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गट), मनसे आणि मित्रपक्ष अशी महाविकास आघाडी म्हणून उतरले आहेत. जागावाटपावरून महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांमध्ये कोणतीही कुरबुरी झालेली दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) अशी महायुती म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. महायुतीमध्ये जागावाटपावरून मित्रपक्षांमध्ये विशेषतः भाजपमध्ये कुरबुरी झाल्याचे दिसून आले. त्यातून, भाजपमधील नाराजांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केले. भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून सातत्याने महायुती म्हणूनच शिवसेना, राष्ट्रवादीसोबत रिंगणात उतरल्याचे सांगितले जात आहे. त्यातून, नाराजीतून अपक्ष म्हणून दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती; मात्र, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीमध्ये भाजपमधील नाराज बंडखोरांनी अपक्ष म्हणून आपली उमेदवारी कायम ठेवली. त्यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी अपक्ष म्हणून दाखल झालेला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आला असला तरी, नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी अर्ज कायम आहेत. एकंदरीत, जागावाटपावरून झालेली पक्षांतर्गत नाराजी आणि त्यातून झालेली बंडखोरी रोखण्यात भाजपला अपयश आल्याने नगर पालिकेच्या निवडणूक आखाड्यामध्ये महाविकास आघाडी विरूद्ध महायुती अशा दुरंगी लढतीमध्ये अपक्षांचे आव्हान ठाकले आहे. महाविकास आघाडी असो वा महायुती यांची शहरामध्ये स्वतःची राजकीय अन् संघटनात्मक ताकद आहे. त्याला उमेदवारांच्या वैयक्तिक ताकदीची जोड मिळणार असल्याने महाविकास आघाडी विरूद्ध महायुती अशी तुल्यबळ लढत होणार आहे. त्यामध्ये, बंडखोर अपक्षांच्या ताकदीचा नेमका कोणाला फायदा होणार अन् कोणाला तडाखा बसणार? याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
---
चौकट ः
भाजपची बंडखोरांना साथ?
जागावाटपावरून झालेली पक्षांतर्गत नाराजी आणि त्यातून झालेली बंडखोरी रोखण्यात भाजप नेतृत्वाला अपयश आले असले तरी बंडखोरीबाबत भाजपमधून अद्यापही कोणतीही प्रतिक्रिया उमटलेली दिसत नाही. त्यामुळे बंडखोरीबाबत भाजपची आता नेमकी कोणती भूमिका राहणार? याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
