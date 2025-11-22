कॉंग्रेस तालुकाध्यक्षांना धक्का, नाट्यमयरित्या शिंदे उमेदवार
काँग्रेस तालुकाध्यक्षांवर अपक्ष लढण्याची वेळ
चिपळुणात नाट्यमय घडामोडी; प्रवेशानंतर सुधीर शिंदे ठरले अधिकृत उमेदवार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २२ ः चिपळूण पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी सात उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. २८ जागांच्या नगरसेवकपदासाठी तब्बल ११० उमेदवार निवडणुकीच्या आखाड्यात राहिले आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी एकूण १२ उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे येथील निवडणूक बहुरंगी होणार आहे. नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेले काँग्रेस तालुकाध्यक्ष लियाकत शहा यांच्यावर अपक्ष लढण्याची वेळ आली. शिंदेसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेले सुधीर शिंदे नाट्यमयरीत्या काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार ठरले आहेत.
चिपळूण नगरपालिकेची निवडणूक काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार, शिंदे शिवसेना, ठाकरे सेना, भाजप आणि समाजवादी पार्टी अशा सात पक्षांमध्ये होणार आहे. यामध्ये १९ उमेदवार अपक्ष निवडणूक लढणार आहेत. यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी युतीकडून उमेश सकपाळ, ठाकरे शिवसेनेकडून राजेश देवळेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून रमेश कदम, काँग्रेसमधून सुधीर शिंदे, समाजवादी पार्टीचे मोइन पेचकर तर अपक्ष निशिकांत भोजने व लियाकत शहा असे सात उमेदवार रिंगणात आहेत.
उमेदवारी अर्ज मागे घेणाऱ्यांमध्ये या आधीच नगराध्यक्षपदाचे राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे मिलिंद कापडी यांनी माघार घेतली तर नगरसेवकपदासाठी प्रभाग १ अ मधील इशरद गोठे, १ ब मधील श्रीराम शिंदे, रिजवान सुर्वे, नईम खाटीक; प्रभाग ५ अ मधील सुनील खेडेकर, ५ ब मधील सीमा रानडे, भक्ती कुबडे; ८ अ मधील मृणाल घटे, ११ ब मधील महेंद्र सावंत अशा नऊ जणांनी शुक्रवारी शेवटच्या दिवशी माघार घेतली.
सुधीर शिंदेचे मुदतीनंतर आगमन
नगरपलिकेच्या निवडणुकीचा अर्ज मागे घेण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी तीन पर्यंत मुदत होती. काँग्रेसचे उमेदवार सुधीर शिंदे हे माघार घेण्यासाठी येणार म्हणून काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा सोनललक्ष्मी घाग व पदाधिकारी प्रांत कार्यालयात ठाण मांडून होते; परंतु ३ वाजेपर्यंत शिंदे आलेच नाहीत. मात्र त्यानंतर ३.४५ वा. त्यांचे आगमन झाले. निवडणूक निर्णय अधिकारी आकाश लिगाडे यांना अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे का, असे विचारले असता दुपारी ३ वाजताच वेळ संपल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
