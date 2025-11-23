राजापूर-मतभेद विसरून नियोजनबद्ध प्रचारयंत्रणा राबवा
राजापूरः महायुतीच्या पदाधिकारी बैठकीच्यावेळी उमेदवार आणि पदाधिकाऱ्यांसमवेत आमदार किरण सामंत आणि महायुतीतील मित्रपक्षांचे पदाधिकारी.
मतभेद विसरून नियोजनबद्ध प्रचारयंत्रणा राबवा
आमदार किरण सामंत; राजापुरात महायुतीची बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २३ः राजापूरच्या विकासाचा पाया मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने पुढे येणे गरजेचे आहे. विजय हा सामूहिक प्रयत्नांमधूनच मिळतो. त्यामुळे अंतर्गत मतभेद मागे टाका आणि विजय हीच एकमेव दिशा समजून महायुतीच्या विजयासाठी नियोजनबद्ध प्रचारयंत्रणा राबवा, असे आवाहन आमदार किरण सामंत यांनी केले.
राजापूर पालिका निवडणूकीच्या अनुषंगाने महायुतीच्या मित्रपक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या वेळी भाजप निवडणूक प्रभारी दीपक पटवर्धन, शिवसेना जिल्हाप्रमुख राहुल पंडित, भाजप महिला प्रदेश चिटणीस शिल्पा मराठे, जिल्हा संघटक विलास चाळके, अमित केतकर, अशपाक हाजू, प्रकाश कुवळेकर, दीपक नागले, एकनाथ मोंडे, विश्वास राघव, अभिजित गुरव, श्रृती ताम्हणकर आदी उपस्थित होते.
आमदार सामंत म्हणाले, आपली एकजूट हीच आपली ताकद असून ती या निवडणुकीत निर्णायक ठरेल. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि महायुती सरकारने राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवा. प्रत्येक प्रभागातून उमेदवारांना एकसमान मतदान मिळणे आवश्यक असून मतदानामध्ये कोणतीही तफावत असू नये याकडेही साऱ्यांचे लक्ष वेधले.
