काँग्रेसमध्ये पक्षातील अपक्षांची सरमिसळ
सुधीर शिंदेंबरोबर जिल्हाध्यक्ष , लियाकत शाहंबरोबर नगरसेवकपदाचे उमेदवार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २३ ः चिपळूण शहराच्या नगराध्यक्षपदासाठी काँग्रेसकडून निवडणूक लढविणारे सुधीर शिंदे यांनी आज प्रचाराला सुरवात केली. त्यांच्याबरोबर कॉंग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा सौनलक्ष्मी घाग उपस्थित होत्या. दुसरीकडे काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्षपदाचा राजीनामा देवून अपक्ष निवडणूक लढविणारे लियाकत शाह यांनीही प्रचाराला सुरवात केली. त्यांच्याबरोबर काँग्रेसचे नगरसेवकपदाचे दहा उमेदवार उपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पक्ष आणि अपक्षांची सरमिसळ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. काँग्रेसचे नगरसेवकपदाचे उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी कोणाचा प्रचार करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चिपळूण पालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांकडून स्थानिक पातळीवर प्रचाराला सुरवात झाली आहे. सुधीर शिंदे यांनी खेंड, कांगणेवाडी येथून प्रचाराला सुरवात केली. तेव्हा त्यांच्याबरोबर जिल्हाध्यक्ष सौ. घाग, शिंदे यांची उमेदवार पत्नी तसेच पक्षाचे काही पदाधिकारी उपस्थित होते. दुसरीकडे लियाकत शाह यांनीही प्रचाराला सुरवात केली. ते नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत. त्यांच्याबरोबर काँग्रेसचे नगरसेवक पदाचे दहा उमेदवार उपस्थित होते. नगरसेवकपदासाठी उभे असलेल्या कॉंग्रेसच्या उमेदवारांची लढत प्रतिस्पर्धी पक्षाबरोबर असणार आहे. मात्र काँग्रेसचे नगरसेवकपदाचे उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी कोणाचा प्रचार करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा सोनलक्ष्मी घाग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, काँग्रेसचे सर्व उमेदवार कॉंग्रेसच्या निवडणूक चिन्हाचाच प्रचार करणार आहेत. लियाकत शाह यानी पक्षाच्या तालुकाध्यक्षपादाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याठिकाणी नवीन तालुकाध्यक्षाची नेमणूक करण्यासंदर्भात वरिष्ठांकडून सूचना आल्या आहेत. जे उमेदवार त्यांच्याबरोबर फिरत आहेत. ते शाह यांच्या दबावाखाली त्यांच्याबरोबर फिरत आहेत. ते लवकरच पक्षाच्या उमेदवाराबरोबर येतील. नगराध्यक्षपदासाठी ते काँग्रेस उमेदवाराचाच प्रचार करतील. तसे झाले नाही तर पक्षाचे चिन्ह घेवून नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविणाऱ्यांबाबत आम्ही विचार करू असे घाग यांनी सांगितले.
