मळगाव येथे वक्तृत्व स्पर्धेस प्रतिसाद
swt2319.jpg
06244
मळगाव ः वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांसह उपस्थित महेश खानोलकर, प्रा. एन. डी. कार्वेकर, ललिन तेली, शंकर प्रभू, किशोर वालावलकर, आनंद देवळी, चंद्रकांत जाधव.
मळगाव येथे वक्तृत्व स्पर्धेस प्रतिसाद
खानोलकर वाचनालयाचा उपक्रमः गौरी गावडे, प्रांजल तेरसे प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ ः मळगाव येथील (कै.) प्रा. उदय रमाकांत खानोलकर वाचन मंदिरतर्फे आयोजित आणि डॉ. अरविंद खानोलकर कुटुंबीय पुरस्कृत (कै.) डॉ. मालती दत्तात्रय खानोलकर स्मृती जिल्हास्तरीय शालेय विद्यार्थी वक्तृत्व स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पाचवी ते सातवी या लहान गटात गौरी गावडे, तर आठवी ते दहावी या मोठ्या गटात प्रांजल तेरसे हिने प्रथम क्रमांक पटकावला.
लहान गटात जिल्हा परिषद शाळा कास क्र. १ ची विद्यार्थिनी गौरी गावडे हिने प्रथम, सावंतवाडी यशवंतराव भोसले विद्यालयाची सर्वेक्षा ढेकळे हिने द्वितीय, तर मळगाव इंग्लिश स्कूलची दुर्वा नार्वेकर हिने तृतीय क्रमांक पटकावला. गार्गी सावंत (शांतिनिकेतन स्कूल, सावंतवाडी) आणि स्वरा गवस (मळगाव इंग्लिश स्कूल) यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. मोठ्या गटात कुडाळ हायस्कूलची प्रांजल तेरसे हिने प्रथम, मळगाव इंग्लिश स्कूलची तनिष्का राऊळ हिने द्वितीय, तर सावंतवाडी राणी पार्वतीदेवी हायस्कूलची अस्मी मांजरेकर हिने तृतीय क्रमांक मिळविला. नूतन माध्यमिक विद्यालय इन्सुलीचे विद्यार्थी दिव्यल गावडे आणि मैथली सावंत यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिके देण्यात आली.
स्पर्धेचे उद्घाटन वाचन मंदिराचे अध्यक्ष महेश खानोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि स्पर्धेचे प्रायोजक व प्रमुख अतिथी डॉ. मिलिंद खानोलकर व अपर्णा खानोलकर यांच्या हस्ते (कै.) डॉ. मालती खानोलकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलनाने करण्यात आले. यावेळी अपर्णा खानोलकर यांनी स्पर्धेला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल आयोजक व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून मुलांनी वाचनाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन केले. विजेत्या स्पर्धकांना रोख बक्षीस, प्रमाणपत्र, ग्रंथ भेट व गुलाब पुष्प देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. स्पर्धेतील सहभागी मुलांना जाण्या-येण्याचा एस.टी. प्रवास खर्च व अल्पोपहारही देण्यात आला.
स्पर्धेचे परीक्षण प्रा. एन. डी. कार्वेकर, ललिन तेली, शंकर प्रभू व किशोर वालावलकर यांनी केले. त्यांनी सहभागी स्पर्धकांना विषयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शनही केले. कार्यक्रमाला वाचन मंदिराचे उपाध्यक्ष बाबली नार्वेकर, संचालक हेमंत खानोलकर, शांताराम गावडे, चंद्रकांत जाधव उपस्थित होते. गोपाळ नार्वेकर, जान्हवी अमरे व कर्मचारी वर्गाने कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेतले. आभार कार्यवाह स्नेहा खानोलकर यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.