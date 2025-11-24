आंबेड बुद्रुकला सीईओ रानडेंची भेट
आंबेड बुद्रुकला
सीईओ रानडेंची भेट
संगमेश्वर : जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी संगमेश्वर तालुक्यातील आंबेड बुद्रुक गावाला भेट दिली. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची पाहणी करून ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. बचत गटातील महिलांनी श्रमदान करून श्रीमती रानडे यांच्या उपस्थितीत विजय बंधाऱ्याची बांधणी केली. याबाबत बचत गटातील महिलांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे यांनी विशेष कौतुक केले. आंबेड बुद्रुक ग्रामपंचायत कार्यालयाला भेट देऊन सप्टेंबर २०२५ पासून केलेल्या कामाची माहिती घेतली. ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीमती संजीवनी गवंडी यांनी गावात घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी सरपंच सुहास मायगडे, उपसरपंच शोएब भाटकर यांनी अभियानातील सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, अभियान यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
चिपळूण शाळेत
मुंढेतर्फे अन्नदान
चिपळूण : जिल्हा परिषद आदर्श शाळा मुंढेतर्फे चिपळूण येथील शाळा व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष वैभव खेतले यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना एक दिवस पोषण आहारअंतर्गत मिष्ठान्न आहार व एक दिवस पूरक आहार दिला. त्यांच्या या अन्नदान कार्यक्रमासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रमेश खेतले, माजी मुख्याध्यापक मुजमिल नदाफ, मुख्याध्यापिका वृषाली सुर्वे यांनी त्यांचे आभार मानले.
संजू वाघमारेंचा
संस्थांतर्फे सत्कार
चिपळूण : आकले येथील मोहन विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजू वाघमारे यांना कऱ्हाड येथील यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स, विद्यानगर येथील ''मुख्याध्यापक महामंडळाच्या'' राज्यस्तरीय अधिवेशनात पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याचे औचित्य साधून दसपटी विभाग रामवरदायिनी शिक्षण संस्थेतर्फे वाघमारे यांचा सत्कार करण्यात आला. संस्थेचे अध्यक्ष बळीराम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला. यावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष नरसिंगराव शिंदे, खजिनदार कौस्तुभ जागुष्टे, हिशोब तपासणीस विजय टाकळे, संचालक रामचंद्र राऊत, विश्वास शिंदे आदी उपस्थित होते.
