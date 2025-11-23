शत दीपांनी उजळला बांदेश्वर मंदिर परिसर
06260
शत दीपांनी उजळला
बांदेश्वर मंदिर परिसर
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २३ ः येथील श्री बांदेश्वर भूमिका देवस्थानचा वार्षिक दीपोत्सव कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात झाला. दरवर्षी देवदीपावलीला हा कार्यक्रम केला जातो. शेकडो भाविकांनी पेटविलेल्या दिव्यांच्या प्रकाशात मंदिराचा परिसर लख्ख उजळून गेला होता. मान्यवरांच्या उपस्थितीत दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष राजाराम ऊर्फ बाळू सावंत, माजी सभापती प्रमोद कामत, सरपंच प्रियांका नाईक यांच्यासह देवस्थानचे पदाधिकारी, मानकरी, ग्रामपंचायत सदस्य, मान्यवर तसेच असंख्य भाविक उपस्थित होते. भाविकांनी मोठ्या संख्येने बांदेश्वर भूमिका मंदिर परिसरात दीप प्रज्वलित केले. श्री बांदेश्वर भक्त महिला सेवेकरी मंडळींनी दिवे भरून देण्याचे काम केले. तसेच, मंदिरासमोर सुंदर रांगोळ्या रेखाटल्या. श्री बांदेश्वर भूमिका मंदिराचा परिसर दिव्यांच्या तेजाने उजळून गेला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.