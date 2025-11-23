दरोडेखोरांचा घरात घुसून लुटमारीचा प्रयत्न
कोळवणखडीतील प्रकार ः हत्यारे दाखवत कुटुंबाला धमकावले
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २३ ः तालुक्यातील कोळवणखडी येथील सदानंद शांताराम मोरे (वय ५५) यांच्या घरात शनिवारी मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास सुमारे दरोडेखोरांच्या टोळक्याने अंधाराचा फायदा घेत घरात घुसून लुटमारीचा प्रयत्न केला. कोयता, धारदार हत्याराने मोरे कुटुंबाला धमकावत पैसे द्या नाही तर जीव गमवावा लागेल, अशी धमकी दिली. अचानक घडलेल्या या घटनेने मोरे कुटुंब भांबावून गेले. रायपाटण पोलिस दूरक्षेत्रात ही दुसरी घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
सदानंद मोरे, त्यांची पत्नी व तीन मुली असे कुटुंब झोपेत असताना मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास घराच्या मागच्या खिडकीतून दरोडेखोरांनी घरात प्रवेश केला आणि घरात मौल्यवान वस्तूंचा शोध घेत फिरू लागले. अचानक घरात अनोळखी ५ ते ६ जण घुसलेले पाहून मोरे कुटुंब जागे झाले. कुटुंबाने गोंधळ आरडा ओरडा करतानाच दरोडेखोरांनी घरातीलच कोयता हातात घेत त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसात गेलात तर संपवून टाकू, अशी धमकी दिली. पैसे आणि दागिन्यांची मागणी दरोडेखोरांकडून करण्यात आली. घामाघूम झालेल्या मोरे कुटुंबाने तोंड बंद ठेवत जीव वाचवण्याच्या उद्देशाने घरात मुलींनी डब्यात बचत केलेली रक्कम काढून त्यांना दिली. यामध्ये १६०० रुपयाच्या आसपास रक्कम त्यांनी दरोडेखोरांच्या हातात ठेवले. दरोडेखोरांनी डोक्यावर कानटोपऱ्या घातल्या होत्या, त्यामुळे त्यांची ओळख पटत नव्हती. याचदरम्यान मोरे कुटुंबातील ओरडण्याच्या आवाजाने आजूबाजूचे गावकरी त्यांच्या घराच्या दिशेने येत असल्याचे लक्षात येताच हे टोळकं घाईघाईने अणुस्कुरा मार्गाने वाहनातून पसार झाले. अंधार आणि धुसर नंबर प्लेटमुळे वाहनाचे नक्की ठिकाण अथवा वाहनाचा पुरावा अद्याप मिळालेला नाही, असे कुटुंबाने सांगितले. या घटनेची तक्रार सदानंद मोरे यांनी पहाटे दोन वाजता रायपाटण पोलिस दूरक्षेत्रात नोंदवली. राजापूर पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर उबाळे तपास करत आहेत.
घरात घुसून वृद्धेची हत्या
काही दिवसांपूर्वीच रायपाटण पोलिस हद्दीत एका घरात घुसून वृद्धेची हत्या झाली होती. या प्रकरणाला जवळपास महिना उलटून गेला आहे तरीही मारेकऱ्यांचा अद्याप माग काढण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. पहिल्या गुन्ह्याचे उत्तर मिळण्याआधीच दुसरी दरोड्याची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीती आणि तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
