हळवल मळेवाडीत महिलेची महिलेलाच मारहाण

कणकवली,ता. २३ : जमिनीबाबतच्या वादामुळे हळवल - मळेवाडी येथील मयुरी मयूर डावल (वय ३०) यांना मारहाण झाली. या प्रकरणी हळवल - ब्राह्मणवाडी येथील दीपिका दिलीप पंडित (वय ५४) हिच्यावर कणकवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ब्राह्मणवाडी येथे घडल्याचे मयुरी यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे.
फिर्यादीनुसार, मयुरी व दीपिका या दोन कुटुंबांमध्ये जमिनीवरून वर्षभरापासून वाद आहे. मयुरी यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर बांधायचे आहे. त्यासाठी त्या सदर जमिनीत सफाई करण्यास गेल्या होत्या. त्यावेळी दीपिकाने ‘तू येथे काम करायचे नाही’ असे म्हणत शिविगाळ करून मयुरी यांच्या पोटावर काठीने मारहाण केली. यावेळी मयुरी यांच्या हातातील कोयता खाली पडला. हा कोयता मयुरी उचलत असताना दीपिकाने कोयता काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये कोयता मयुरीच्या उजव्या हाताच्या बोटाला लागून दुखापत झाली. तर झटापटीत मयुरीचे मंगळसूत्र तुटून नुकसान झाले.
कणकवली,ता. २३ ः शहरातील आचरा रस्त्यावरील मारुती आळी येथील मारुती मंदिराशेजारील आचरेकर बिल्डिंगच्या पार्किंग जागेत उभी केलेली दुचाकी चोरीस गेली. ही घटना २० नोव्हेंबरला सकाळी नऊच्या सुमारास उघडकीस आली. दुचाकी मालक संदीप नामदेव राऊत (वय ४२, रा. आशीये - समर्थनगर) यांनी दुचाकीचा शोध घेतला. मात्र, दुचाकी न सापडल्याने अखेर संदीप यांनी कणकवली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार अनोळखी संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
