सावंतवाडीचे शेकडो कार्यकर्ते भाजपमध्ये
सावंतवाडी ः पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व प्रभांगातील शेकडो जणांनी युवा नेते विशाल परब यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजप नेत्यांवर विश्वास ठेवून पक्षप्रवेश करत असल्याचे यावेळी प्रवेशकर्त्यांनी सांगितले. श्री. परब यांनी, भाजपवर प्रेम करणारी माणसे तळकोकणात आहेत. सावंतवाडीची स्पर्धा पुणे, बारामतीशी आहे. सावंतवाडीत राहून इथल्या लोकांची सेवा करणे, हे माझे ध्येय आहे. यावेळी माजी सभापती प्रमोद कामत, गुरुनाथ पेडणेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. परब यांच्या उपस्थितीत शहरातील सर्व प्रभागांतील नागरिकांसह सर्वपक्षीयांनी प्रवेश केला. यात संतोष तळवणेकर, शिवा गावडे, ज्ञानेश्वर पारधी, निजान मुल्ला, नजमीन मुल्ला आदींसह शेकडो जणांनी पक्षप्रवेश केला. यावेळी वेदिका परब, माजी नगरसेवक राजू बेग, दीपाली भालेकर, दिलीप भालेकर, केतन आजगावकर, अमित परब, हितेन नाईक आदी उपस्थित होते.
