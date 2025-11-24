खवणे येथे शुक्रवारपासून खवणेश्वर वर्धापन सोहळा
श्री देव खवणेश्वर
खवणे येथे शुक्रवारपासून
खवणेश्वर वर्धापन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २४ः श्री देव खवणेश्वराच्या २२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त खवणे येथे २८, २९ व ३० नोव्हेंबरला विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी ८ वाजता अभिषेक व पूजन, सायंकाळी ६ वाजता खवणेश्वर युवक मित्रमंडळ (घाडीवाडी) यांचे भजन, ७.३० वाजता वडचीदेवी प्रासादिक भजन मंडळ लिंगडाळ (देवगड) यांचे भजन, रात्री ९ वाजता श्री अमृतनाथ सिद्धेश्वर दशावतार नाट्यमंडळाचे नाटक होणार आहे.
शनिवारी (ता. २९) सकाळी ८ वाजता अभिषेक व पूजन, सायंकाळी ६ वाजता वेतोबा प्रासादिक भजन मंडळ मायणेवाडी यांचा भजनाचा कार्यक्रम, ७ वाजता तारादेवी फुगडी मंडळाचा कार्यक्रम, रात्री ८.३० वाजता शाळेतील मुलांचे विविध कार्यक्रम व गाव मर्यादित रेकॉर्ड डान्स, रविवारी (ता. ३०) सकाळी ८ वाजता लघुरुद्र, ९ वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १२ वाजता महाआरती, दुपारी १ ते ३ पर्यंत महाप्रसाद, ३.३० ते ५ वाजेपर्यंत ग्रामस्थांची भजने, सायंकाळी ७ वाजता भजन, रात्री ८ वाजता समईनृत्य, ९.३० वाजता सत्कार समारंभ, त्यानंतर जय हनुमान दशावतार नाट्यमंडळ आरोस दांडेली यांचा नाट्यप्रयोग, पहाटे ४ वाजता श्री देव ब्राह्मण प्रसादिक भजन मंडळ पागेरेवाडी यांची काकड आरती होणार आहे. या कार्यक्रमांचा भाविक भक्तांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देव खवणेश्वर युवक मित्रमंडळ व खवणे ग्रामस्थांनी केले आहे.
