सावंतवाडी येथे ७ डिसेंबरला जिल्हा मिनी मॅरथॉन स्पर्धा

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ ः सशस्त्रसेना दिनाचे औचित्य साधून ७ डिसेंबरला सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवा निवृत्त सैनिक संघ, सावंतवाडी यांच्या वतीने जिल्हास्तरीय मिनी मॅरथॉन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा ‘आमची धाव जिंकण्यासाठी, आमचा सलाम सशस्त्र सेनेसाठी’ या देशभक्तिपर घोषवाक्यावर ही स्पर्धा होणार आहे.
ही स्पर्धा शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केली असून मोती तलाव परिसरात सकाळी ६.४५ वाजता सुरू होईल. विद्यार्थ्यांना क्रीडा क्षेत्रातील प्रोत्साहन तसेच आरोग्यवर्धनाचा संदेश देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. स्पर्धेची नोंदणी लिंकचा वापर करून ऑनलाइन पद्धतीने करावी. ही स्पर्धा ११ वर्षांखालील मुले आणि मुली-तलावाची १ फेरी (जन्म ७ डिसेंबर २०१४ नंतर), १५ वर्षांखालील मुले आणि मुली-तलावाची १ फेरी (जन्म ७ डिसेंबर २०१० ते ६ डिसेंबर २०१४ पर्यंत), १८ वर्षांखालील मुले आणि मुली-तलावाच्या २ फेऱ्या (जन्म ७ डिसेंबर २००७ ते ६ डिसेंबर २०१०) या गटात घेण्यात येईल.
सर्व सहभागी स्पर्धकांना प्रशस्तिपत्रके तसेच प्रथम क्रमांक १५००, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र, द्वितीय १०००, सन्मानचिन्ह, प्रशीस्तीपत्र, तृतीय ७५०, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र, चौथे ५००, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र, पाचव्या क्रमांकास ५०० रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देण्यात येईल. स्पर्धेच्या मार्गावर वैद्यकीय मदत, पाणी स्टॉल, पोलिस बंदोबस्त आणि स्वयंसेवकांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवक, क्रीडाप्रेमी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
