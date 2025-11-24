दिव्यांगांना शासन योजनांचा लाभ
कुडाळातील शिबिर; यूडीआयडी कार्ड, नोंदणीबाबत मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २४ ः कुडाळ महिला व बालरुग्णालयात शुक्रवारी (ता. २१) दिव्यांग बांधवांसाठी आयोजित विशेष तपासणी व मार्गदर्शन शिबिर उत्साहात पार पडले. या शिबिरात १७० दिव्यांग बांधवांनी सहभाग नोंदवत विविध शासकीय योजनांचा, प्रमाणपत्रांचा व इतर सेवांचा लाभ घेतला. लाभार्थ्यांना यूडीआयडी कार्ड, वैद्यकीय प्रमाणपत्रे, नोंदणी प्रक्रिया याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
तहसील कार्यालय, सामाजिक न्याय विभाग व आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिव्यांग बांधवांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देत यासाठी प्रशासनाकडून पूर्ण सहकार्य राहील, असे आश्वासन दिले.
कुडाळ तहसीलदार सचिन पाटील, निवासी नायब तहसीलदार अमरिश जाधव, महसुल नायब तहसीलदार संजय गवस, संजय गांधी सहाय्यक महसूल अधिकारी वैजयंती प्रभू, सहाय्यक महसुल अधिकारी गीता तांडेल, महाआयटीचे जिल्हा प्रकल्प प्रमुख रुपेश कुणकवळेकर, आयटी असिस्टंट लक्ष्मीकांत परब, ग्राम महसूल अधिकारी श्री. केरकर, श्री. कांबळे, महसूल सेवक अमोल सुतार, तनुजा कुंभार उपस्थित होते.
नेत्रचिकित्सक डॉ. जोशी, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. निखिल अवधूत, ईएनटी सर्जन डॉ. श्याम राणे, संगीता टिपरसे, क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ रेश्मा भाईप, फिजिओथेरपिस्ट योगिता शिंदे, स्पीच थेरपिस्ट श्रीधर पोवार, विजय जाधव, प्राची सावंत आदींची उपस्थिती होती. लायन्स क्लब कुडाळतर्फे लायन अध्यक्ष आनंद कर्पे, सचिव सागर तेली, खजिनदार जीवन बांदेकर, सीए सुनील सौदागर, अॅड. श्रीनिवास नाईक, डॉ. सुशांता कुलकर्णी, मंजुनाथ फडके उपस्थित होते. यावेळी लाभार्थी रुग्णांसाठी जेवण व पाण्याची व्यवस्था कुडाळ लायन्स क्लबतर्फे करण्यात आली.
