खेडमध्ये मनसेचे इंजिन यार्डात विसावले
खेड नगरपालिका निवडणुकीत पाच वर्षांनी वेग घेणाऱ्या मनसेच्या इंजिनला यंदा अचानक ब्रेक लागला आहे. माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी भाजपत प्रवेश केल्यामुळे स्थानिक राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलून गेली आहेत. मनसेचे शहराध्यक्ष ऋषिकेश कानडे यांच्या पत्नी सपना कानडे नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत; परंतु त्या मनसेच्या इंजिनऐवजी उबाठाच्या मशाल चिन्हावर लढत आहेत. त्यामुळे मनसेचे इंजिन यार्डातच थांबले असून, यंदा मतदारांना इंजिनची नेहमीची धडधड ऐकायला मिळणार नाही, अशी चर्चा खेडमध्ये रंगली आहे. गेल्या दोन दशकांत खेड पालिकेतील राजकारण म्हटले की, मनसे विरूद्ध शिवसेना अशी थेट लढत पाहावयास मिळत होती. शिवसेना नेते रामदास कदम विरुद्ध वैभव खेडेकर हा थरारक सामना अनेक वर्षे खेडच्या राजकीय इतिहासात कोरला गेला. एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या नगरपालिकेत सुरुंग लावण्याचे श्रेय मनसेला आणि विशेषतः वैभव खेडेकर यांना जाते. महाराष्ट्रातील प्रथमच मनसेला सत्ता मिळवून देण्याची किमया या खेडमध्ये साधली गेली होती. त्यानंतरच्या निवडणुकीत मनसेने पुन्हा सत्तेच्या चाव्या स्वतःकडेच ठेवल्या. तीन कार्यकाळांमध्ये थेट जनतेतून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून येत वैभव खेडेकर यांनी सत्तेत येण्याची हॅट्ट्रिक साधली होती. ते अन्य पक्षात गेले आणि मनसेच्या चिन्हावर उमेदवारच नाही...अशी चर्चा रंगली आहे.
