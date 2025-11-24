सरकारनामासाठी
लांजा नगरपंचायत राखण्याचे शिवसेनेपुढे आव्हान
भाजप स्वबळावर; स्थित्यंतरानंतरचे वर्चस्व अबाधित राखणार का?
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २४ ः राज्यात शिवसेनेतील अंतर्गत झालेल्या राजकीय स्थित्यंतरानंतर शिवसेनेकडे (शिंदे गट) जाणारी लांजा ही राज्यातील पहिली नगरपंचायत होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा नगरपंचायतीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे आव्हान राहणार आहे. त्यांना रोखण्याचे आव्हान महाविकास आघाडीपुढे असून, त्या दृष्टीने प्रचाराची यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. मागील निवडणुकीत तीन नगरसेवक असलेल्या भाजपने या वेळी बंडखोरी करत एकला चलो रे चा नारा दिला असून, अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरणे पसंत केले आहे. त्यामुळे लांजा नगरपंचायतीत तिरंगी लढत होणार आहे.
या निवडणुकीत शिवसेनेकडून इच्छुक अनेक मातब्बर उमेदवारांना नाकारत महायुतीमधील १५ उमेदवारांपैकी १३ जागांवर नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा निर्णय आमदार किरण सामंत यांनी घेतला आहे. त्यांचा हा निर्णय भाकरी परतवण्यासाठी असल्याची चर्चा आहे. तसेच नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या पक्षातील अनेक मातब्बरांना थांबवत सावली सुनील कुरूप या नव्या चेहऱ्याला संधी देण्यात आली आहे. मागील नगरसेवकांबद्दल असलेल्या नाराजीचा फटका या निवडणुकीत उमेदवारांना बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही खेळी शिंदे शिवसेनेकडून खेळण्यात आली आहे. लांजा नगरपंचायतीवर सत्ता आणणे ही आमदारांसाठीची प्रतिष्ठेची बाब असल्याने पूर्ण ताकदीने प्रचार यंत्रणा राबवली जात आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जाताना महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, उपजिल्हा संघटक रवींद्र डोळस, राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नुरूद्दीन सय्यद, तालुकाध्यक्ष राजेश राणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष दाजी गडहिरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. राजकीय स्थित्यंतरामध्ये नगरपंचायतीवरील शिवसेनेची गेलेली सत्ता पुन्हा एकदा आणून (नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी) गेलेले गतवैभव पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी ठाकरे शिवसेनेचा प्रयत्न असणार आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून किती प्रतिसाद मिळतो, यावरच महाविकास आघाडीचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्यात आणि केंद्रात हातात हात घालून काम करणाऱ्या शिवसेना-भाजप महायुतीमध्ये लांजात बंडखोरीची लागण झाली आहे. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष असलेले संजय यादव यांनी पत्नीला निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. त्याचप्रमाणे लांजा शहरातील बहुसंख्य भाजप पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना पाठिंबा देत अपक्षपणे उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. त्यामुळे भाजप पदाधिकाऱ्यांची देखील या निवडणुकीत प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. महाविकास आघाडीसाठी आपले गेलेले गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी आणि बंडाचा झेंडा उभारणारे भाजपचे नेते संजय यादव यांना आम्हीही काही कमी नाहीत हे दाखवून देण्यासाठी नगरपंचायतीची निवडणूक सर्वार्थाने प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.
