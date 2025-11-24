न्याय, हक्कांसाठी शिक्षक ‘जंतरमंतर’वर

06422
न्यायासाठी शिक्षक ‘जंतरमंतर’वर
प्राथमिक शिक्षक संघटनेचा दिल्ली आंदोलनात सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ ः टीईटी व जुनी पेन्शनप्रश्नी दिल्ली येथील ‘जंतरमंतर’वर आज सुरू झालेल्या धरणे आंदोलनात अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी सहभाग घेतला आहे.
ऐतिहासिक जंतरमंतरवरील या लक्षवेधी धरणे आंदोलनात देशभरातील हजारो शिक्षक सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनात शिक्षकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाने केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण वळवी, जिल्हा सरचिटणीस महेश पालव, महिला सेल अध्यक्षा तेजस्विता वेंगुर्लेकर, सचिव योगिता माळी, राज्य उपाध्यक्ष म. ल. देसाई, राज्य कोषाध्यक्ष विनयश्री पेडणेकर, राज्य संघटक राजा कविटकर, गुरुदास कुबल, राज्य महिला सेल प्रतिनिधी वंदना सावंत, जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण वळवी, जिल्हा सरचिटणीस महेश पालव, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य श्रीकृष्ण ठाकूर, उमेश भोई, महिला सेल जिल्हाध्यक्षा तेजस्विता वेंगुर्लेकर, राधिका परब, दीपाली कळणेकर, अक्षता केसरकर, कुडाळ तालुका सचिव विजय धामापूरकर, कणकवली तालुका सचिव सत्यवान केसरकर, दोडामार्ग प्रतिनिधी दिलीप कळणेकर या पदाधिकाऱ्यांची पहिली टीम दिल्ली येथे पोहोचली असून या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.
---
जिल्ह्यातून आणखी शिक्षक जाणार
टीईटी व जुनी पेन्शनप्रश्नी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय धरणे आंदोलनात सिंधुदुर्गातील शिक्षकांचा सक्रीय सहभाग नोंदला गेला आहे. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या आवाहनानुसार प्रथम तुकडी दिल्लीतील जंतरमंतरवर दाखल झाली असून पुढील दोन दिवसांत जिल्ह्यातून आणखी शिक्षक रवाना होणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.