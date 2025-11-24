चिपळूण-कराड मार्गावर टँकर उलटला, चालक ठार
सावर्डेत दुचाकीच्या
अपघातात स्वार जखमी
चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गावर सावर्डे नायशीफाटा येथे शनिवारी रात्री अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. गाडीवरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाला असून, जखमी तरुणावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. प्रथमेश काणेकर (वय २२, रा. शिवखुर्द-सुतारवाडी, ता. चिपळूण) असे या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. अपघात झाल्याचे लक्षात येताच परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी तत्परतेने धाव घेत त्याला मदतीचा हात दिला आणि तातडीने उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले.
----------
चिपळूण-कराड मार्गावर
टँकर उलटला, चालक ठार
चिपळूण : शिरगाव-गुहागर-विजापूर मार्गावरील वाशिष्ठी नदीच्या पुलाजवळील कॅनल परिसरात पुन्हा एक भीषण अपघात घडला आहे. रविवारी रात्री टँकर उलटून चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. टँकरचालक चिपळूणकडे जात असताना हा अपघात झाला. टँकर घसरू लागल्याने चालकाने उडी मारण्याचा प्रयत्न केला; मात्र टँकर तत्काळ उलटल्याने तो त्यातच अडकून मृत्यूमुखी पडला. अपघाताची माहिती मिळताच चिपळूण पोलिसांनी पंचनामा केला.
--------------
सोवेलीत मारहाणप्रकरणी
सहा जणांवर गुन्हा
मंडणगड ः तालुक्यातील सोवेली येथे ग्रामस्थांमध्ये शिवीगाळ आणि मारहाणीची गंभीर घटना घडली असून, याप्रकरणी सहाजणांविरोधात मंडणगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना १५ फेब्रुवारीला रात्री ११ वा. घडली. १३ नोव्हेंबरला गुन्हा नोंदवण्यात आला. फिर्यादी अशोक अनंत दळवी (७०, रा. सोवेली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीतील माहितीनुसार, सुनील दळवी यांच्या अंगणात ग्रामस्थांसोबत बसले असताना विश्वनाथ पांडुरंग दळवी हा मद्यधुंद अवस्थेत संशयित एकनाथ दळवी, रवींद्र दळवी, प्रताप दळवी, नंदकुमार दळवी आणि अमेय दळवी यांना घेऊन आला. संशयितांनी कोणतेही कारण नसताना शिवीगाळ करत फिर्यादी यांना मारहाण केली. यावेळी खुर्चीसकट मागे ढकलून दिल्यामुळे फिर्यादी यांच्या हाताला दुखापत झाली. या सहाजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.