दापोली-कचरा टाकण्यावरून महिलेवर सुरीने वार
कचरा टाकण्यावरून
महिलेवर सुरीने वार
दापोली, ता. २४ : तालुक्यातील जालगाव बाजारपेठेत एका महिलेला अंगणातील कचरा टाकण्यावरून मारहाण करत सुरीने वार केल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी तीन संशयिताविरूद्ध दापोली पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवार (ता. २१) सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.
नम्रता भाटकर असे हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलेचे नाव आहे. दापोली पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, नम्रता भाटकर या घराच्या अंगणामधील कचरा काढत होत्या. त्यांची जाऊबाई विनिता भाटकरने त्यांचा कचरा नम्रता भाटकर यांच्या अंगणामध्ये टाकला. याबाबत नम्रता भाटकर यांनी आपला पती विनोद भाटकर यांना सांगितले. नम्रता भाटकर यांनी पतीला सांगितले म्हणून विनोद मधुकर भाटकर यांनी नम्रता भाटकर यांनाच मारहाण करून शिवीगाळ केली. त्या वेळी तेथे नम्रता भाटकर यांचा दीर विलास हा तेथे आला व तो देखील नम्रता यांना शिवीगाळ करून त्यांच्या हातातील भाजी कापण्याची सुरी नम्रता यांच्या उजव्या हाताच्या कोपऱ्यावर व मनगटामध्ये मारून त्यांना जखमी केले. याबाबत दापोली पोलिस ठाण्यात नम्रता यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून विनोद भाटकर, विलास भाटकर, विनिता भाटकर (सर्व रा. जालगाव बाजारपेठ) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.