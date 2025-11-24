महायुतीचे सर्व उमेदवार निवडून आणणार
‘महायुतीचे सर्व उमेदवार
निवडून आणणार’
खेड, ता. २४ : शिवसेना-भाजप महायुती एकदिलाने खेडची निवडणूक लढवत आहे. इतिहास पाहता शिवसेनेने जिंकलेली ही पहिली नगरपालिका आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणून या निवडणुकीत होईल आणि महायुतीचे सर्व उमेदवार आणि नगराध्यक्षदेखील निवडून आणू, असा निर्धार राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त केला.
शिवसेना-भाजप महायुती पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता बैठक खेडमध्ये झाली. बैठकीला पालकमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. या प्रसंगी सामंत म्हणाले, पालकमंत्री म्हणून खेडसाठी जेवढा हवा तेवढा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या वेळी जिल्हाप्रमुख शशिकांत चव्हाण, भाजप रत्नागिरी उत्तर जिल्हा निवडणूक समन्वयक वैभव खेडेकर, शिवसेना तालुकाध्यक्ष सचिन धाडवे, युती नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार माधवी बुटाला, जिल्हा परिषद सदस्य अरुण कदम, श्रेया कदम आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.