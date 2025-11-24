कणकवली शहरात पोलिसांचे संचलन
कणकवली, ता. २४ : नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेऊन आज कणकवली शहरात पोलिसांनी संचलन केले. पोलिस निरीक्षक तेजस नलवडे यांच्या नेतृत्वाखाली या संचलनात तीन पोलिस उपनिरीक्षक, सात पोलिस अंमलदार, दोन आरसीपीच्या तुकड्या आणि होमगार्ड सहभागी झाले. शहरातील पोलिस ठाणे ते बाजारपेठ, जुना नरडवे रस्ता ते रेल्वे स्थानक आणि नवीन नरडवे रस्ता ते राष्ट्रीय महामार्ग आणि पुन्हा पोलिस ठाण्यापर्यंत हे संचलन करण्यात आले. निवडणूक काळात कुठलीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासन सतर्क असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक नलवडे यांनी दिली.
