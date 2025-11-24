खेड-ट्रॅव्हलर ५० फूट दरीत कोसळून २२ प्रवासी जखमी
०६४५९
खासगी बस ५० फूट दरीत
कोसळून २२ प्रवासी जखमी
पोलादपूरजवळ घटना : जखमी दापोली, खेडमधील
खेड, ता. २४ : मुंबई-गोवा महामार्गावर रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील भोगावजवळ पुण्याहून खेडच्या दिशेने येणारी खासगी आराम बस ५० फूट दरीत कोसळली. या अपघातात २२ प्रवासी जखमी झाले. अपघात सोमवारी (ता. २४) पहाटे पाचच्या सुमारास झाला.
कशेडी बोगद्यापासून जवळच असलेल्या महामार्गावरील पुलाच्या अलीकडे एक लेन सुरू होती. अर्धा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवला होता. पहाटेच्या सुमारास बॅरिकेड न दिसल्याने बॅरिकेड तोडून बस ४५ ते ५० फूट खोल दरीत कोसळली. या बसमधील २२ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यातील १० प्रवासी अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांना चिपळूण येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. काही जखमींवर कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. महामार्गावरील भोगाव गावच्या हद्दीत पुलावरून अर्ध्या रस्त्याची वाहतूक बंद केली होती. काम सुरू असल्याने बॅरिकेड्स लावले होते. एक लेन बंद केल्यामुळे व पहाटेच्या सुमारास धुके असल्याने हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अपघातातील जखमींची नावे अशी : शामल विजय अंजर्लेकर (वय ४०, रा. गिम्हवणे, दापोली), काजल मारुती शिगवण (२३, दमामे, दापोली), दिलीप शिवराम मोहिते (५५, तळसर, चिपळूण), अमरनाथ मिलिंद कांबळे (२७, लातूर), दीपाली दत्ताराम नाचरे (२७, भडवळे, दापोली), प्रतीक प्रकाश गुरव (२२, शिरवली, खेड), प्रिया प्रकाश गुरव (२३, शिरवली, खेड), आळंदी बालाजी नाचरे (७४, दमामे, दापोली), सर्वेश दीपक गुहागरकर (२६, आडे, दापोली), मयुरी मारुती शिगवण (४५, दमामे, दापोली).
जखमींवर कळंबणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अन्य जखमींना चिपळूण येथील खासगी रुग्णालयात तसेच डेरवण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.