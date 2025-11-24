घारपी शाळेमध्ये वर्गखोलीची दुरुस्ती
06477
जीर्ण वर्गखोलीच्या दुरुस्तीस प्रारंभ
घारपीतील जिल्हा परिषद शाळेची दखल
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २४ ः समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत घारपी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या जीर्ण झालेल्या वर्गखोलीची दुरुस्ती व नूतनीकरण कामाचा प्रारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. शाळेच्या वर्गखोलीची खराब अवस्था झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. शाळा व्यवस्थापन समितीने केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर दुरुस्तीची कामे सुरू झाली. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष राजेंद्र गावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमात ग्रामपंचायत सदस्य आनंद गावडे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून कामाचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी समितीच्या उपाध्यक्षा यशोदा गावडे, पोलिसपाटील समृद्धी गावडे, विलास गावडे, एकनाथ गावडे, रमेश गावडे, गजानन गावडे, तुकाराम गावडे, लवू गावडे, शिवराम गावडे, संजय गावडे, संतोष गावडे, संतोष कविटकर, जानकी गावडे, रिया कविटकर, सोनाली कविटकर आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. मुख्याध्यापक जे. डी. पाटील यांनी सांगितले की, ‘समग्र शिक्षा अभियानातून मिळालेल्या सहाय्यामुळे शाळेच्या पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढत असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.’ कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक मुरलीधर उमरे, धर्मराज खंडागळे आणि आशिष तांदुळे यांनी विशेष सहकार्य केले.
