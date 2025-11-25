महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ११ घरघंट्यांचे वाटप
गुहागर ः तालुक्यातील श्रृंगारतळी येथील प्रवचनावेळी रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या उपस्थितीत
महिलांना घरघंट्यांचे वाटप करण्यात आले.
महिलांना ११ घरघंट्यांचे वाटप
रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजींचा उपक्रम; स्वयंरोजगाराचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २५ : तालुक्यातील शृंगारतळी येथे रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज यांचे प्रवचन रविवारी (ता. २३) मोठ्या उत्साहात झाले. या वेळी सामाजिक उपक्रमांतर्गत गरजू महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ११ घरघंट्यांचे वाटप उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
पाटपन्हाळे हायस्कूलसमोरील कै. सदाशिव बापूशेठ वेल्हाळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमावेळी हजारो भक्तांची उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाचे आयोजन रामानंद संप्रदाय भक्तसेवा मंडळ तसेच रत्नागिरी जिल्हा सेवा समिती यांच्यातर्फे करण्यात आले आहे. या वेळी जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी उपस्थित होते. रामानंद सांप्रदाय, जिल्हा सेवा समिती यांच्यावतीने गुहागर तालुक्यातील प्रमुख मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला. या वेळी संतपिठावर माजी आमदार डॉ. विनय नातू, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गुहागर तालुका संपर्क अध्यक्ष प्रमोद गांधी, भाजप जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे, भाजप ओबीसी जिल्हाध्यक्ष संतोष जैतापकर, शिवसेना गुहागर समन्वयक विपुल कदम, श्री दुर्गादेवी देवस्थान गुहागरचे अध्यक्ष किरण खरे, श्री व्याडेश्वर देवस्थान अध्यक्ष शार्दूल भावे, भाजप जिल्हा सरचिटणीस नीलेश सुर्वे, नेत्रा ठाकूर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रकाश बेले, भाजप जिल्हाध्यक्ष नीलेश सुर्वे आदी उपस्थित होते.
