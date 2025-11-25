लस
दापोली ः एचपीव्ही लस घेतलेल्या केळशीतील विद्यार्थिनींना प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले.
केळशीत विद्यार्थिनींनी एचपीव्ही लस
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २५ ः केळशी येथील कला, वाणिज्य, कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राथमिक आरोग्यकेंद्र केळशी आणि उपकेंद्र उटंबर यांच्या संयुक्त विद्यमाने एचपीव्ही लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली. गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या लसीकरण मोहिमेत शाळेतील अनेक विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला होता.
लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थिनींना प्रमाणपत्र देण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सोनाली गुहागरकर, डॉ. योगेश्वरी राठोड, समुदाय आरोग्य अधिकारी राहुल आंधळे, उपकेंद्र उटंबर येथील कर्मचारी, शिक्षकवर्ग तसेच स्थानिक मान्यवर उपस्थित होते. ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून, मुलींच्या निरोगी भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे. जास्तीत जास्त पालकांनी या लसीकरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अमित वंजारे यांनी केले.
