कथाकथन, अभिनय स्पर्धेस ''मदर क्विन्स''मध्ये प्रतिसाद
सावंतवाडीः एकपात्री अभिनय स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी विविध पात्रे सादर केली.
कथाकथन, अभिनय स्पर्धेस
‘मदर क्विन्स’मध्ये प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ः सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित येथील मदर क्विन्स इंग्लिश स्कूल प्रशालेत शनिवारी (ता. ११) पहिली ते चौथी या वर्गांसाठी कथाकथन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेमध्ये एकूण ६७ विद्यार्थी सहभागी झाले. सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्साहात व आत्मविश्वासाने कथाकथन सादर केले.
पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकपात्री अभिनय स्पर्धा घेण्यात आली. यावेळी दिलेल्या विषयांवर सहभागी १६ स्पर्धकांनी उत्कृष्ट एकपात्री अभिनय सादर केला. स्पर्धेचे परीक्षक समर्थ गवंडी यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना अभिनयातील बारकावे व आवाजाच्या वापराबद्दल मार्गदर्शन केले. तसेच त्यांनी दशावतारातील ‘बिलिमारो’ हे पात्र आपल्या दर्जेदार अभिनयाने रंगमंचावर उत्कृष्टपणे वठवून उपस्थित सर्व विद्यार्थी व प्रेक्षकांची मने जिंकली. या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल मंडळाचे अध्यक्ष खेमसावंत भोसले, चेअरमन शुभदादेवी भोसले, कार्यकारी विश्वस्त लखमराजे भोसले, विश्वस्त श्रद्धाराजे भोसले, संचालक दिलीप देसाई, सहाय्यक संचालक ॲड. शामराव सावंत, सदस्य जयप्रकाश सावंत, डॉ. सतीश सावंत, मुख्याध्यापिका अनुजा साळगावकर, प्रशालेचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक-शिक्षक संघ, कार्यकारी समिती सदस्य यांनी अभिनंदन केले.
