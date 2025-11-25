-मेघी येथे बल्लाळेश्वर दूध संघाची स्थापना
साखरपा : नवनिर्मित दूध संघात दूध देणारे शेतकरी आणि सोबत माजी सरपंच प्रमिल चव्हाण.
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता २५ : नजीकच्या मेघी (ता. संगमेश्वर) येथे श्री बल्लाळेश्वर दूध संघाची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी सरपंच प्रमिल चव्हाण यांच्या पुढाकारातून ही डेअरी सुरू करण्यात आली आहे.
मेघी या गावात एक दूध डेअरी कार्यरत आहे; पण गावचा विस्तार पाहता काही वाड्यांमधील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या डेअरीवर जाऊन दूध विक्री करणे अवघड जाते. ही वस्तुस्थिती माजी सरपंच प्रमिल चव्हाण यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी नव्याने दूध संघ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. वारणा डेअरीशी संपर्क साधून त्यांच्या माध्यमातून नवीन डेअरीची स्थापना केली आहे. श्री बल्लाळेश्वर दूध संस्था या नावाने ही डेअरी सुरू करण्यात आली आहे.
