राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धेत भरारी
नवी मुंबई ः राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धेत यशस्वी खेळाडू.
कराटेत देवरूखच्या खेळाडूंची भरारी
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. २५ ः नवी मुंबई वाशी येथे झालेल्या निर्भया फाउंडेशन इंडिया प्रायोजित निर्भया चषक राज्यस्तरीय कराटे चॅम्पियनशिप स्पर्धेत देवरूखच्या मुलांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत बेस्ट टीम ट्रॉफी जिंकली असून, मुंबई संघाबरोबर संयुक्तपणे निर्भया चषकावरही नाव कोरले आहे.
निर्भया फाउंडेशन प्रायोजित निर्भया चषक राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धा गुजरात भवनात पार पडली. या स्पर्धेला राज्यभरातून अनेक कराटे स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. देवरूखमधून सेन्सई नितीन गवाणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळाडू सहभागी झाले होते. यामधील निर्भया चषक हा खासकरून स्त्रिया व मुलींना सक्षम बनवून स्वसंरक्षण कलेत पारंगत होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्भया फाउंडेशन ऑफ इंडियातर्फे दिला जातो. अत्यंत मानाच्या या राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धेत देवरूखच्या मुलांनी यश प्राप्त केले आहे. त्यात दिविषा त्रिभुवने दोन सुवर्ण व एक कास्यपदक, कृष्णा गवाणकर दोन सुवर्णपदक व एक रजतपदक, विविधा मस्के दोन सुवर्ण व एक रजतपदक, आयुष वाजे याने दोन सुवर्णपदके पटकावली. स्पर्धेसाठी शिहान नावले आणि एमएनकेडीए इंडियाचे अध्यक्ष यांचे मार्गदर्शन मिळाले.
