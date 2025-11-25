तीस वर्षे कुठेही हलणार नाही
पणदेरी: पणदेरी धरण दुरुस्ती भूमीपूजन कार्यक्रमात बोलताना राज्यमंत्री योगेश कदम.
अजून तीस वर्षे कुठेही हलणार नाही
योगेश कदम ः इशारा विरोधकांना की मित्रपक्षांना?
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता.२५ ः ‘मी इथून तीस वर्षे हलत नाही. दापोली मतदार संघाचा विकास पूर्ण होईपर्यंत माझी जागा अढळ आहे,’ असे प्रतिपादन गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.
मंडणगड तालुक्यातील पणदेरी धरणाच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरण कामाच्या रविवारी (ता. २३) झालेल्या भूमीपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. दापोली मतदार संघातील सत्ता समीकरणांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळे दापोलीतील आगामी राजकीय घडामोडींना नवा वेग मिळणार आहे. राज्यमंत्री कदम यांनी पणदेरी येथे केलेले विधान केवळ भाषणातील जोर नाही तर विकासाच्या आधारावर मतदार संघात दीर्घकालीन पकड मजबूत करण्याची राजकीय घोषणा असल्याची चर्चा स्थानिक राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपचे मित्रपक्ष तसेच काँग्रेस व उबाठा गट या सर्वांना उद्देशून हा स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अशी चर्चाही रंगलेली आहे. दापोली विधानसभा मतदार संघातील काही भागांत विरोधकांनी गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या हालचाली, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे संकेत आणि स्थानिक पातळीवरील नाराजी या पार्श्वभूमीवर कदम यांची तीस वर्षांची अढळता ही घोषणा एक प्रकारे शक्तिप्रदर्शनच आहे, असे निकटवर्तीयांनी सांगितले.
दरम्यान, मंत्री कदम यांनी भाषणात पणदेरी धरण प्रकल्पाच्या गतीकरणासह दापोली, मंडणगड, खेड परिसरातील पायाभूत सुविधा, जलसंपत्ती आणि शेतीविकास प्रकल्पांना दिलेली प्राधान्यक्रमाची माहितीही दिली. ते म्हणाले, राजकारणासाठी नव्हे तर दापोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी इथे आहे. अधांतरी राहिलेली कामे पूर्ण करेपर्यंत माझे लक्ष्य एकच विकास आहे.
