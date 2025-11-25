अनाथ प्रमाणपत्रांचे सिंधुदुर्गनगरीत वाटप
अनाथ प्रमाणपत्रांचे
सिंधुदुर्गनगरीत वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २५ ः महिला व बाल विकास विभागामार्फत अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या हस्ते ५ लाभार्थींना अनाथ प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बापू शिणगारे यांनी दिली. ज्या बालकाचे वय १८ वर्षांच्या आत असताना आई व वडील दोघेही मृत झाल्यास अशा बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यामुळे नोकरी व शिक्षणासाठी एक टक्का आरक्षण मिळण्यास मदत होते. अशा अनाथ मुलांना राज्याच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरिता महिला व बालविकास विभागामार्फत संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गातून अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत आज अखेर ६१ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विश्वनाथ कांबळी, संरक्षण अधिकारी मिलन कांबळे तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.
