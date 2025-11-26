दिव्यांच्या प्रकाशात फुलला संस्कारांचा उत्सव
06732
वालावल ः ‘दीपोत्सव’चे उद्घाटन करताना संस्थाध्यक्ष जी. एम. सामंत, श्वेता करंबेळकर, विशाल कदम, मयुरी चव्हाण, डॉ. योगेश कोळी, सचिन फडके. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
दिव्यांच्या प्रकाशात फुलला संस्कारांचा उत्सव
वालावल येथील ‘दीपोत्सव’; देसाई विद्यालयाच्या उपक्रम उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २६ ः नर्मदाबाई अनंत शिवाजी देसाई विद्यालय वालावल या प्रशालेत दीपोत्सव कार्यक्रम उत्साहात झाला. यानिमित्त रंगावली प्रदर्शन झाले. विद्यालयाच्या प्रांगणात हा कार्यक्रम झाला. विद्यालयाची शतकोत्तर प्रशासकीय मुख्य इमारत, ज्ञानगंगा इमारत तसेच कलादालन या तिन्ही इमारतींमध्ये पणत्या प्रज्वलित करून आकाशकंदील लावले होते.
कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. योगेश कोळी, अध्यक्षस्थानी संस्थाध्यक्ष तथा सिंधुदुर्ग शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष जी. एम. सामंत होते. व्यासपीठावर मुख्याध्यापक नारायण कोठावळे, कीटक अभ्यासिका मयुरी चव्हाण, पालक प्रतिनिधी सचिन फडके, श्वेता करंबेळकर उपस्थित होते.
राष्ट्रीय हरित सेनेच्या माध्यमातून फुलांची कुंडी देऊन स्वागत केले. संस्थापिका नर्मदाबाई देसाई यांचे स्मरण करत शालेय संसद मंडळ मुख्यमंत्री सुरभी करंबेळकर हिने प्रतिकात्मक ज्ञानज्योत प्रमुख अतिथींच्या स्वाधीन केल्यानंतर दीपप्रज्वलन व परिसरातील सर्व पणत्या विद्यार्थी, पालकांच्या हस्ते प्रज्वलित केल्या. रंगावली प्रदर्शनाचे उद्घाटन डॉ. कोळी यांनी केले. शाळेने राबविलेल्या या उपक्रमाचे संकल्पक श्री. सामंत यांचे डॉ. कोळी यांनी कौतुक केले. पर्यावरणातील जैवविविधतेच्या अनुषंगाने त्यांनी वालावल येथील लक्ष्मीनारायण मंदिराजवळील वेटलॅंड (पाणथळ) जागेचे महत्त्व अधोरेखित करत त्या संदर्भाने जाणीव जागृती सुरक्षितता याबाबत मार्गदर्शन केले. अध्यक्षीय मनोगतात सामंत यांनी या उपक्रमातून आनंद द्विगुणित करण्याचे आवाहन केले. नारायण कोठावळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. शिक्षक भाग्यविधाता वारंग यांनी प्रास्ताविक केले. संतोष गोसावी यांनी सूत्रसंचलन केले. शालेय संसद मंडळाचे अध्यक्ष विशाल कदम यांच्यासह इतरांनी मेहनत घेतली.
..................
वालावल विद्यालयात ‘वॅटलॅंड मैत्री क्लब’
वालावल विद्यालय तसेच संत राऊळ महाराज महाविद्यालय व महाराष्ट्र जैव विविधता विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘वॅटलॅंड मैत्री क्लब’ची स्थापना विद्यालयात करण्यात आली. या क्लबच्या माध्यमातून पाणथळ जागेची सुरक्षा संवर्धन तसेच पाणथळ जागेतील पक्षी यांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. रंगावली प्रदर्शनातील विजेत्यांना यावेळी गौरविले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.