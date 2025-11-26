महाविकास आघाडीत पूर्णतः विस्कळीत वातावरण
उदय सामंतः आऊट व्हायचे की, षट्कार मारायचा ते ठरवा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २६ः येथील पालिकेची निवडणूक पाहिजे तेवढी सोपी राहिलेली नाही. महाविकास आघाडीत पूर्णतः विस्कळीत वातावरण आहे. त्यामुळे समोरून फुलटॉच आलाय, आऊट व्हायचे की, षट्कार खेचायचा ते ठरवा, असे प्रतिपादन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
चिपळूण पालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील माऊली बॅंक्वेट सभागृहात शिवसेना-भाजप युतीच्या मेळाव्याचे आयोजन केले होते. मेळाव्यात अपेक्षित गर्दी न झाल्याने पालकमंत्री सामंत काहीसे नाराज झाले होते. या प्रसंगी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उमेश सकपाळ म्हणाले, पालकमंत्र्यांनी चिपळूण शहरासाठी मोठ्या प्रमाणात विकासनिधी दिला आहे. त्यांच्या पुढाकाराने शहरात महत्वाचे प्रश्न मार्गी लागलेले आहेत. पालिका निवडणुकीसाठी ते पाचव्यांदा चिपळुणात आले. यावरून त्यांचे पक्षासाठी योगदान दिसून येते तर पालकमंत्री सामंत यांनी निवडणुकीच्या माहोलवरून उमेदवारांना खडेबोल सुनावले. ते म्हणाले, निवडणुकीत तिकीट मिळावे यासाठी जमाव आणला जायचा; मात्र प्रत्यक्षात उमेदवारी मिळाल्यानंतर पक्षाच्या मेळाव्याला लोक आणायचे विसरून जातात. कोणी हौसेपोटी, कोणी समाजकारणासाठी तिकिटे मागितली. युतीच्या उमेदवारांनी पॅनेल टू पॅनेल मतदान कसे होईल याकडे लक्ष द्यायला हवे.
या वेळी माजी आमदार सदानंद चव्हाण, संजय कदम, राजेंद्र महाडीक, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, भाजप नेते प्रशांत यादव, जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे उपस्थित होते.
