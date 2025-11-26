कोण कुणाकडे....कोण कुणाच्या पाठीशी !
कोण कुणाकडे....कोण कुणाच्या पाठीशी !
राजकारण करत त्यांनी आम्हाला गंडवले....असं ऐकल्यावर विकी आश्चर्यात पडला. त्याने लगेचच रमेशला विचारले, अरे, आतापर्यंत दादांच्या विरोधात असलेले भाई अचानक बदलले कसे? ते कधी दादांच्या छत्रछायेत गेले कसे? सध्याच्या रणधुमाळीत कोण कुठे जाईल आणि काय म्हणेल, याचा नेम नाही. रमेश म्हणाला, अरे यालाच तर म्हणतात राज....कारण...! तिकडे गेल्यावर त्यांना उपरती सुचली. म्हणे, आम्ही कुणाच्या सांगण्यावरून नव्हे तर आघाडीने विश्वासघात केला म्हणून बाहेर पडलोय. मग आतापर्यंत एकत्र कसे काय राहिलात तुम्ही? यावर विकी म्हणाला, रमेश अरे हे काहीच नाही. ते दादांकडे गेले तेच मुळी साहेबांची खेळी होती...असं लोकं म्हणतात. अरे बापरे, नक्की चाललयं काय आपल्या रत्नांगिरीत...? कोण कुणाकडे....कोण कुणाच्या पाठीशी...सगळाच सावळागोंधळ. तेवढ्यात रमेश म्हणाला, जाऊ दे रे...लोकं शहाणी आहेत. तुम्ही कितीही ओरडा...सर्वांना सर्व काही कळतंच...!
