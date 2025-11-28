देवगड-आचरा-मालवण रस्ता ''खड्ड्यांत''
मुणगे ः देवगड-आचरा मार्गे मालवण या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याने रस्त्याची झालेली दुर्दशा. (छायाचित्र ः विश्वास मुणगेकर)
देवगड-आचरा-मालवण रस्ता ‘खड्ड्यांत’
ग्रामस्थ, वाहनचालक हैराण; ‘बांधकाम’कडे डागडुजीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. २८ ः येथील देवगड-आचरा मार्गे मालवणकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याने रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. या खड्डेमय रस्त्यावरून वाहने चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे वयोवृद्ध तसेच रुग्णांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. बांधकाम विभागाने तातडीने पाहणी करून खड्डे बुजवण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व वाहनधारकांतून होत आहे.
स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवगड-आचरा मार्गावरून मालवण किंवा कणकवली या मार्गावर प्रवास करतान मिठबांव तसेच हिंदळे, मुणगे, आचरा या मार्गावर ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. या मार्गावरून आजारी रुग्ण, वयोवृद्धांना दुचाकी, रिक्षा, चारचाकी वाहनावरून तसेच एसटी बसमधून प्रवास करणे धोकादायक झाले आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यामध्ये पाणी साठल्यामुळे वाहनधारकांना रस्त्यावरून वाहन चालविताना अपघात होत होते. हिंदळे तीन पिंपळ ते मुणगे माणिक चौकपर्यंत रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडले आहे. तेथून भगवती मंदिर चढावापासून पूर्ण चढाव उतारावर रस्ता खड्डेमय झाला आहे. भगवती हायस्कूलपासून मशवी फाट्यापर्यंत अशाच पद्धतीने रस्त्यावर खड्डे पडल्याने वाहनातून प्रवास करणे धोकादायक बनले आहे.
यामार्गावरून कुणकेश्वर तसेच मालवण येथील सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर जाणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांची रात्रंदिवस मोठ्या प्रमाणात वर्दळ सुरू असते. एसटी गाड्यांचीही ये-जा असते. दहिबांव येथील अन्नपूर्णा नदीवरील पुलाचे काम सुरू असल्याने मशवी नारिंग्रे वरच्या मार्गावरून जाणारी सर्व वाहने व एसटी बस फेऱ्या मशवी-मुणगे मार्गावरून जात असल्याने या मार्गावरील वाहनांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे.
जत्रोत्सवापूर्वी दखल घ्या!
भगवती हायस्कूल तिठा ते मशवीपर्यंत रस्ता खड्डेमय झाला असल्याने चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याच मार्गावर मोडका वड येथील रस्त्याची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली असल्याने अपघात घडत आहेत. येथील प्रसिद्ध देवस्थान देवी भगवतीचा वार्षिक यात्रोत्सव २ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी या भागातील रस्त्याच्या झालेली दुरवस्थेची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाहणी करून खड्डे बुजवण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग देवगड कार्यालयामध्ये हे खड्डे बुजविण्यासाठी पत्र दिले होते. गणेशोत्सव काळात माती टाकून ते बुजविले. त्यानंतर पडलेल्या पावसाने आता हे खड्डे खुपच मोठे झाले असून रस्त्याने दुचाकी चालविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे मुणगे येथील देवी भगवतीच्या यात्रोत्सवापूर्वी हे खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी बांधकाम विभागाकडे केली आहे.
- अंजली सावंत, सरपंच, मुणगे
