संविधानाने नागरिकांना दिला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार
संविधानाने प्रश्न विचारण्याचा अधिकार
डॉ. प्रकाश नाईक ः ‘नवनिर्माण’मध्ये व्याख्यान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ ः संविधानाने आपल्याला नागरिक म्हणून प्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे निर्भीडपणे सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारून आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या भूलथापांना बळी पडता कामा नये, असे प्रतिपादन संविधान दिनानिमित्त नवनिर्माण शिक्षणसंस्थेत आयोजित विशेष व्याख्यानात प्रा. डॉ. प्रकाश नाईक यांनी केले.
संविधान दिनाचे औचित्य साधून नवनिर्माण शिक्षणसंस्थेच्या इंग्लिश मीडियम स्कूल, नवनिर्माण कनिष्ठ महाविद्यालय आणि हेगशेट्ये वरिष्ठ महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमापूर्वी संविधान जागर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. रॅलीची सुरुवात संस्थेचे अध्यक्ष अभिजित हेगशेट्ये यांच्या मार्गदर्शनाने झाली. त्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात डॉ. नाईक म्हणाले, संविधानाने दिलेल्या हक्कांमुळे आपण स्वातंत्र्य, न्याय आणि समता अनुभवू शकतो. संविधान कोणत्याही विशिष्ट जात-धर्म-लिंग-पंथ-पक्षाचे नाही. सर्वसामान्य माणसाच्या प्रगतीसाठीचा आधार म्हणजे संविधान आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी राज्यसंस्थेने केली पाहिजे.
या वेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय गवाळे, कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुख प्रा. सुकुमार शिंदे, नवनिर्माण हायस्कूलचे मुख्याध्यापक उल्हास सप्रे, प्रा. सुशील साळवी, प्रा. पौर्णिमा सरदेसाई, प्रा. तन्वी सुर्वे आणि इतर प्राध्यापक वर्ग आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.