गोगटे विद्यामंदिरतर्फे संविधान जागृती रॅली

जामसंडे : येथे संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
देवगड, ता. २७ : जामसंडे येथील श्री. मो. गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिरमध्ये संविधान जनजागृती फेरीचे आयोजन करण्यात आले. समृद्धी गुरव व चिन्मयी भुजबळ या विद्यार्थिनींनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी मुख्याध्यापक सुनील जाधव, शिक्षक संजय पांचाळ, विनायक जाधव, मंगेश गिरकर, मोहन सनगाळे, समीरा राऊत, राधिका वालकर, मानसी मुणगेकर उपस्थित होते. विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेचे सामूहिक वाचन केले. विद्यार्थ्यांना संविधानाचा इतिहास, त्यातील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये आणि मूल्ये याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. या निमित्ताने संविधान जनजागृती मोहिमेअंतर्गत जनजागृती फेरी व मानवी साखळी हा उपक्रम राबविला. श्री. जाधव यांनी, विद्यार्थ्यांना संविधानाचे पालन, अधिकारांचे भान व कर्तव्यांचे पालन याबाबत संदेश दिला.
आरोंदा, ता. २७ः येथील माऊली देवीचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता. २८) उत्साहात साजरा होणार आहे. त्यानिमित्त मंदिरात दिवसभर विविध कार्यक्रम होणार आहेत. सकाळी मंदिरात पूजाअर्चा व अभिषेक, त्यानंतर देवीची ओटी भरणे, केळी ठेवणे, नवस बोलणे-फेडणे, गाऱ्हाणे आदी कार्यक्रमांना सुरुवात होईल. रात्री देवीची सवाद्य पालखी प्रदक्षिणा व त्यानंतर वालावलकर दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग सादर करण्यात येणार आहे. भाविकांनी या जत्रोत्सवास उपस्थित राहण्याचे आवाहन आरोस ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
