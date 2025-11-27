भोसले स्कूलमध्ये ''संविधान दिन''
सावंतवाडी ः संविधान दिनानिमित्त मार्गदर्शन करताना मान्यवर.
भोसले स्कूलमध्ये ‘संविधान दिन’
सावंतवाडीः यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये ''हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान'' या संकल्पनेवर आधारित संविधान दिन बुधवारी (ता. २६) उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात देशाच्या संविधानातील प्रस्तावनेच्या वाचनाने झाली. विद्यार्थ्यांनी न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्यांवर भाषणे सादर केली. यानिमित्त संविधानावर आधारित प्रश्नमंजुषा स्पर्धा घेण्यात आली. कार्यक्रमाला प्रमुख अॅड. सायली सावंत उपस्थित होत्या. त्यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन केले. शाळेच्या अध्यक्षा अॅड. अस्मिता सावंत-भोसले यांनी विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेतील मूल्ये आचरणात आणण्याचे आवाहन केले. यावेळी मुख्याध्यापिका प्रियांका डिसोझा व शिक्षक वर्ग उपस्थित होता.
हिना सारंग
पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत हिना सारंग विजेती
सावंतवाडीः कोकण सिंधू पॉवरलिफ्टिंग सिंधुदुर्ग, अनंत कृष्ण केळकर हायस्कूल, वाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शालेय जिल्हास्तरीय पॉवरलिफ्टिंग क्रीडा स्पर्धा नुकतीच पार पडली. यात १७ वर्षे वयोगटाखालील स्पर्धेत स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलची सातवीतील विद्यार्थिनी हिना सारंग हिने प्रथम क्रमांक पटकावला. तिची विभागस्तरावर निवड झाली आहे. पालकांनी, प्रशिक्षकांनी, विद्यार्थ्यांनी व शाळेचे संचालक रुजुल पाटणकर तसेच मुख्याध्यापिका प्राची साळगावकर यांनी तिचे कौतुक केले.
