मुंबईत १३३ वी डाक अदालत

डाक अदालत
रत्नागिरी ः मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबईद्वारा १७ डिसेंबर रोजी दुपारी २.३० वा. मुंबई येथील कार्यालयात १३३वी डाक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. संबंधितांनी डाकसेवेबाबतच्या तक्रारी सहाय्यक निदेशक डाकसेवा (ग्राहक संतुष्टी) आणि सचिव, डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्तर जनरल यांच्या कार्यालयात १ डिसेंबरपर्यंत अथवा त्यापूर्वी पोहोचेल, अशारीतीने पाठवाव्यात. त्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही, असे रत्नागिरीतील अधीक्षक डाकघर यांनी कळवले आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याशी संबंधित पोस्टाच्या सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्यांच्या आत झाले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची या डाक अदालतीत दखल घेतली जाणार आहे.
गावतळे हायस्कूलमध्ये
शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन
गावतळे ः दापोली तालुक्यातील श्रीमान मथुरभाई बुटाला हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय गावतळे येथे श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण व विद्यासमितीच्या मार्गदर्शनाखाली एनएमएस व शिष्यवृत्ती पाचवी, आठवीच्या चार शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दोनदिवसीय मार्गदर्शन शिबिर झाले. या वेळी प्राचार्या भक्ती सावंत, शिक्षणविस्तार अधिकारी बी. टी. राठोड हे उपस्थित होते. स्पर्धेच्या जगात टिकायचे असेल तर कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही, असे राठोड यांनी सांगितले. या वेळी ए. आर. पाटील, अश्विनी थोरात, वैजनाथ देवघरकर यांच्यासह अन्य उपस्थित तज्ज्ञ मार्गदर्शकांनी विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. या वेळी वाकवली हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सिदनाईक यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
रंगोत्सव स्पर्धेत
४५ विद्यार्थ्यांना सुवर्ण
दापोली ः ‘रंगोत्सव’ राष्ट्रीय कला स्पर्धेत सरोज मेहता इंटरनॅशनल स्कूल, करंजाणीच्या विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कलाकौशल्याचे प्रदर्शन करत उल्लेखनीय यश प्राप्त केले आहे. देशभरातील विविध राज्यांमधून हजारो विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांनी आपली सृजनशीलता, रंगसंगती आणि अभिनव कल्पनाशक्तीने परीक्षकांची मने जिंकली. या शाळेतील प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील अनेक विद्यार्थ्यांनी चित्रकला, रेखाचित्र, वॉटरकलर, क्रिएटिव्ह स्केचिंग आणि थीम-बेस्ड आर्ट या विभागात सहभागी होत आपला ठसा उमटवला. त्यामध्ये आयत खान, आर्यन मिरगल, रूहिना चाफेकर, खुशी शिंदे या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीयस्तरावर आपला ठसा उमटवला आहे तसेच या स्पर्धेमधील ४५ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक, २३ विद्यार्थ्यांना रौप्यपदक आणि १६ विद्यार्थ्यांना कास्यपदक मिळाले आहे.
