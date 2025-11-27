देवरूख नगराध्यक्षपदासाठी युती-आघाडीतच खरी लढत
देवरूखमध्ये युती-आघाडीत लढत
नगराध्यक्षपदासाठी पाच उमेदवार ; चार प्रभागात चुरस
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. २७ ः देवरूख नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी खरी लढत युतीविरुद्ध आघाडी व अपक्ष यांच्यातच होणार आहे तसेच नगरसेवकपदाच्या १७ जागांपैकी ४ प्रभागांमध्ये चुरशीची निवडणूक होणार आहे.
देवरूख नगरपंचायतीत पाच वर्षे नगराध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या मृणाल शेट्ये यांना माजी सभापती अपक्ष उमेदवार स्मिता लाड व ठाकरे शिवसेनेच्या सबुरी थरवळ यांचे आव्हान आहे. आपने प्रथमच निवडणुकीत उडी घेतल्याने त्यांच्या उमेदवार दीक्षा खंडागळे किती प्रभाव पडतात यावर गणिते अवलंबून आहेत. अपक्ष उमेदवार वेदिका मोरे यांच्या रूपाने तरुण चेहरा रिंगणात असून, त्यांना मतदार किती आपलेसे करतात यावर युती-आघाडीच्या मतांची गोळाबेरीज ठरेल.
नगरपालिका निवडणुकीत सर्व १७ प्रभागांत चुरस वाढली असून, अनेक ठिकाणी बंडखोरी, कुटुंबाअंतर्गत लढाई आणि बहुकोनी सामना पाहायला मिळत आहे. प्रभाग १ मध्ये एक अपक्ष उमेदवार प्रबळ मानला जात असला तरीही अन्य पक्षांच्या उमेदवारांमुळे तिथे रंगत आहे. प्रभाग २ मध्ये अनेक अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत. प्रभाग ३ मध्ये एका अपक्ष उमेदवाराच्या प्रवेशामुळे दोन्ही प्रमुख गटांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रभाग ४ मध्ये एकेकाळचे सहकारी असलेले दोघे उमेदवार समोरासमोर आल्यामुळे वातावरण तापले आहे. प्रभाग ५ मध्ये माजी पदाधिकाऱ्यांना दोन प्रतिस्पर्ध्यांची सरळ टक्कर मिळत आहे. प्रभाग ६ मध्ये एका कुटुंबातीलच दोन उमेदवारांमधील लढत चर्चेत असून, आणखी एका पक्षामुळे रंगत वाढली आहे. तरीही निकाल जास्त स्पष्ट मानला जात आहे. प्रभाग ८ मध्ये चार वेगवेगळ्या पक्षांचे व काही अपक्ष उमेदवारांमुळे तगडी बहुरंगी लढत निर्माण झाली आहे. प्रभाग ९ मध्ये बंडखोरी, महायुती, विरोधी पक्ष आणि अपक्ष अशा अनेक उमेदवारांच्या स्पर्धेमुळे सर्वांचे लक्ष या प्रभागावर आहे तर प्रभाग ११ मध्ये चार विविध पक्षांचे उमेदवार असल्यामुळे चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. प्रभाग १४ मध्ये बंडखोरीमुळे ही स्पर्धा तीव्र झाली आहे.
