फिरस्ती
फिरस्ती---------लोगो
प्रत्येकाची अदबीने चौकशी.....!
नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सर्वत्र सुरू आहे. प्रत्येकजण मीच निवडून येणार, असा दावाही करत आहे. उमेदवार घरोघरी जात गाठीभेटी घेत आहेत. रस्त्यावरून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांपुढे ‘मी आपल्या प्रभागातून उभा आहे... लक्ष असूद्या’ अशी आर्जव करताना दिसत आहे. कुठेही गाठभेट होताच कधी नव्हे ती प्रत्येकाची अदबीने चौकशी करण्यात प्रत्येकजण गुंतलेला दिसतोय. व्हॉट्सअॅपवर मेसेजही करत आहेत. ही परिस्थिती खेडमध्ये वेगळी आहे, असं नाही; मात्र यंदा निवडणुकीत घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे प्रचाराचा फंडा बदललेला आहे. नगरपरिषदेत प्रवेश मिळवण्यासाठी साऱ्या क्लृप्त्यांचा अवलंब सुरू आहे. त्यामुळे मतदारांना मात्र हसू आवरताना नकोसे झाले आहे...!
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.